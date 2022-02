Under 15 verso la ripresa, Cantalice recupera solo una gara

RIETI - In attesa della ripresa totale dei campionati giovanili, prevista per il fine settimana in arrivo, c'è poco da raccontare in merito alle gare del weekend che riguardavano le due squadre U15 del Cantalice. Il bilancio è di un rinvio e di un ko fuori casa.

Under 15 regionale (girone B)

Rimandata per la seconda volta la sfida tra Cantalice (sesto a 14 punti) e Villalba Ocres Moca (al quarto posto e a quota 15). La richiesta di posticipare il match a data da destinarsi è stata avanzata nuovamente dalla compagine romana.

Under 15 provinciale (Rieti, girone unico)

Nonostante il torneo sia fermo alla settima giornata, si è già giocata sabato la partita del nono turno tra Nomentum e Cantalice. L'incontro, terminato 2-0 per i padroni di casa, è stato anticipato per un'indisponibilità del campo capitolino nel weekend del 19-20 febbraio.

La nuova classifica dell'U15 provinciale (da cui è fuori proprio Cantalice)

Poggio Mirteto 16; Nomentum 15; Accademia Calcio Sabina 13; Rieti 12; Velinia 7; Vigor Rignano Flaminio 6; Passo Corese, Pro Calcio Studentesca 5; Pro Fiano 3; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1