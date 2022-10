Under 15 provinciale: tra le reatine vincono Poggio Mirteto, Accademia Sabina e Nuova Rieti. Risultati e commenti

RIETI – Il weekend da poco trascorso ha dato il via ad una nuova stagione del campionato Under 15 provinciale reatino. Sorridono Poggio Mirteto, Accademia Calcio Sabina e Nuova Rieti Calcio, che trovano i tre punti proprio come la Pro Fiano.

Le gare nel dettaglio

Prestazione casalinga convincente per Poggio Mirteto, che si impone 4-0 nel derby contro Passo Corese. Decisivi i due gol di Rinaldini che si sommano alle reti di Api e Serafini. «Abbiamo disputato una buona partita – afferma il tecnico mirtense, Michele Ciotti – Grazie ad un ottimo approccio, infatti, siamo riusciti a chiudere il match già nella prima frazione. Al di là di ciò, desidero sottolineare l’impeccabile comportamento sportivo di entrambe le squadre. Complimenti a tutti i giocatori».

Identico risultato positivo anche per l’Accademia Calcio Sabina, corsara sul campo della Pro Calcio Studentesca grazie ai gol di Sabuzi, Santini, Grossi e Antonini. «La gara è stata sempre sotto controllo – dichiara l’allenatore dei vincitori, Silvio Ceccarelli – Congratulazioni ai ragazzi e occhi puntati verso la prossima sfida».

Largo successo per la Nuova Rieti Calcio, reduce da un 8-0 rifilato ai padroni di casa del Velinia. Tra i protagonisti dell’incontro, c’è sicuramente Luciani, autore di 4 gol che si sommano alla doppietta di Fabrizi e alle reti di Cinardi e Zamurri. «Fin dal primo minuto – confessa il mister della formazione ospite, Marco De Giorgi – i ragazzi hanno impostato bene la partita, che avrebbe potuto creare insidie soprattutto per il campo di gioco piuttosto stretto. Con caparbietà, invece, siamo riusciti a chiudere la prima frazione sul 3-0, per poi continuare a segnare anche nella ripresa. Ora è importante non distrarsi e cercare di migliorare gara dopo gara. Nel frattempo, faccio un grosso in bocca al lupo ai ragazzi del Velinia per il prosieguo del campionato».

Esordio positivo pure per la Pro Fiano, che, grazie ai gol di Nunzi e Urbani, vince 2-1 in casa contro un Poggio Moiano a cui non basta la realizzazione di Curelariu. «Nonostante il vantaggio ottenuto nel primo tempo – dichiara l’allenatore dei sabini, Alessio Menenti - abbiamo disputato una partita molto al di sotto delle nostre possibilità. Nell’ultimo quarto d’ora, abbiamo commesso due errori nell’impostazione del gioco dal basso e gli avversari ne hanno approfittato. Permane un po’ di rammarico, visto che, con un po’ più di attenzione, avremmo potuto trovare il 2-2».

Tante emozioni nella sfida tra Città di Rieti e Mentana, terminata poi 3-3. Da una parte doppietta di Patrocli e rete di Cristofori, dall’altra gol di Nicas, Veneziano e Germinario. «Entrambe le formazioni sono state le protagoniste di una bellissima giornata di sport – afferma il tecnico del Città di Rieti, Mario Nobili – Siamo una squadra nuova, ma già da questa prima partita ho capito di poter contare su un gruppo di giocatori validi, che hanno voglia di mettere in campo tutta la loro grande passione. Un buon inizio di stagione, che fa ben sperare per le prossime gare, dove continueremo a divertirci e a giocare nel miglior modo possibile».

«Dopo un brutto inizio, confermato dal fatto che eravamo sotto 2-0, siamo riusciti a riprenderci – spiega l’allenatore del Mentana 1947, Renato Milani – Ci tengo a sottolineare che non abbiamo perso la speranza di riacciuffare le sorti del match e alla fine siamo riusciti a ottenere un punto, che, con un po’ più di attenzione, si sarebbe potuto trasformare in una vittoria. Tuttavia, non importa, adesso è necessario riprendere a lavorare e ad allenarsi in vista dei prossimi impegni».

Infine, termina 0-0 la sfida tutta romana tra Palombara e Brictense. «Un incontro ben giocato da entrambe le compagini – dichiara il tecnico dei padroni di casa, Fabio Taschetti – Dopo una prima frazione in cui siamo entrati in partita dal quindicesimo minuto, nella ripresa si sono vissute diverse emozioni, tra le quali va registrato un nostro palo quasi alla fine del match».

«Gara equilibrata – aggiunge l’allenatore della Brictense, Luigino Berti – che abbiamo improntato su un tatticismo che non ci ha permesso di creare molte occasioni da gol».