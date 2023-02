Under 15, la Nuova Rieti Calcio capolista e i numeri record: 102 gol fatti e 6 subiti

RIETI - Dodici vittorie, una sola sconfitta, 102 gol realizzati e "appena" 6 subìti, sono i numeri dei Giovanissimi della Nuova Rieti Calcio che, seppur con una gara ancora da recuperare, comanda la classifica del campionato provinciale Under 15.

A riportare gli amarantoceleste in vetta alla classifica è stato il 3-1 maturato domenica mattina, 26 febbraio, sul sintetico di Cantalice contro la quotata Pro Fiano, nonostante la pioggia che ha reso viscido e insidioso il terreno di gioco. E seppur privo del bomber Cristian Luciani (23 gol in stagione) la Nuova Rieti Calcio allenata da Marco De Giorni e Claudio Mariani ha fatto suo lo scontro diretto grazie ai gol, nel primo tempo, di Andrea Cornacchiola e Felice Leonardi e di Federico Gobbi a inizio ripresa, vanificando l'accenno di rimonta della Pro Fiano che aveva aveva accorciato sul 2-1.



A legittimare il successo numero dodici, anche un gol annullato inspiegabilmente e due pali, oltre a un altro paio di azioni offensive disinnescate provvidenzialmente dal portiere ospite. Mercoledì l'ultimo recupero, quello contro la Pro Calcio Studentesca (penultimo con 4 punti) che, sulla carta, rappresenta il vero trampolino di lancio per portarsi a +4 dall'Accademia Calcio Sabina che sabato prossimo aspetterà l'arrivo della capolista consapevole che una ulteriore vittoria amarantoceleste (all'andata finì 6-1) metterebbe una seria ipoteca sul campionato, nonostante ancora tante gare da giocare.

Classifica: Nuova Rieti Calcio 36pt, Accademia Calcio Sabina 35, Poggio Moiano 34, Pro Fiano 32, Palombara 20, Poggio Mirteto 19, Mentana 18, Brictense 16, Velinia 11, Città di Rieti 10, Pro Calcio Studentesca 4, Passo Corese 3.