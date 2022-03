Under 15: Cantalice ko, Rieti e Velinia travolgenti, Poggio Mirteto ok. Under 14: vince il Cantalice

RIETI - Archiviate nel weekend le gare del diciottesimo turno dei campionati Under 15 e 14 regionali e della dodicesima giornata dell'Under 15 provinciale, è il momento di fare il punto sui risultati delle squadre reatine coinvolte in queste competizioni.

Under 15 regionale - girone B

Ko casalingo per Cantalice (sesto a 26 punti), piegato 2-0 dal Montespaccato (terzo a 37).

«Si è trattato di una gara complessa contro la miglior difesa del campionato - dichiara il tecnico degli sconfitti, Luigi Masci - Abbiamo approcciato male il match non tanto in termini di intensità, ma piuttosto da un punto di vista mentale. Molto spesso ancora guardiamo troppo la classifica, affrontando con maggiore timore le squadre sopra di noi. Nonostante il ko, abbiamo creato una serie di occasioni per riaprire la sfida, ma siamo stati meno incisivi degli avversari, che hanno difeso il risultato anche grazie ad un'ottima prova del loro portiere. Ora è tempo di pensare alla prossima gara contro la Spes Artiglio, che è al momento la seconda della classe».

Under 14 regionale - girone B

Dopo una buona gara di recupero persa 2-0 lo scorso mercoledì contro Fiano Romano (secondo a 49), Cantalice (quinto a 35) rialza la testa, imponendosi 1-0 ai danni dei padroni di casa della Giovanni Castello (14). Decisiva la rete di Cinardi.

«Buona prestazione da parte dei ragazzi su un campo difficile e non in perfette condizioni - afferma l'allenatore degli ospiti, Stefano Lotto - Nel primo tempo ci siamo adagiati al ritmo degli avversari e abbiamo prodotto poco in fase offensiva. Rientrati dopo l'intervallo, la squadra ha decisamente cambiato intensità, pressando meglio e proponendo interessanti trame di gioco che ci hanno permesso di vincere la partita».

Under 15 provinciale - Rieti (girone unico)

Pro Fiano - Rieti 1-8: prestazione maiuscola per i ragazzi di mister Gerardo Petrillo, vincitori grazie soprattutto ad una grande gara di Conti e Rossi, entrambi autori di 4 reti.

Sporting Rieti - Velinia 0-5: gara giocata con forte personalità da parte degli ospiti, in gol con una tripletta di Boccacci che si somma alle realizzazioni di Pasquali e Graziani.

Poggio Mirteto - Cantalice 2-0: vittoria netta contro la formazione fuori classifica grazie ai gol di Rinalduzzi e Petrini.

Pro Calcio Studentesca - Nomentum 0-5: brutta debacle per i padroni di casa dopo un ottimo primo tempo terminato sullo 0-0. Il ko è arrivato dopo la vittoria per 2-0 nel recupero con la Pro Fiano, battuta a causa di un'autorete e al gol di Rera.

Poggio Moiano - Vigor Rignano Flaminio 0-2

Turno di riposo per Accademia Calcio Sabina e Passo Corese.

Classifica

Nomentum 27; Rieti 24; Vigor Rignano Flaminio 21; Accademia Calcio Sabina 19; Poggio Mirteto 16; Velinia 13; Passo Corese 9; Pro Calcio Studentesca 8; Pro Fiano 7; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1