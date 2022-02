Under 15 e 14: vittorie convincenti per Rieti e Passo Corese, rinviate due gare

RIETI – Con la ripartenza - almeno in teoria - totale del calcio giovanile, nel weekend erano in programma anche le gare del dodicesimo turno dei campionati regionali Under 15 e 14 e dell’ottava giornata dell’Under 15 provinciale. Tra le formazioni reatine, vittorie convincenti per Rieti e Passo Corese.

Under 15 regionale (girone B)

Turno di riposo per Cantalice (ottavo a 14 punti), già con gli occhi verso la gara di domenica mattina contro Fiano Romano (nono a quota 13).

Under 14 regionale (girone B)

Rinviata su richiesta dei padroni di casa la sfida tra Cantalice (quarto a 26) e Fiano Romano (in seconda posizione con 30 punti). La squadra di mister Stefano Lotto è, infatti, ancora alle prese con una serie di casi di coronavirus, ma dovrebbe scendere in campo regolarmente nel match di sabato nella tana della Spes Montesacro (capolista a 36).

Under 15 provinciale (Rieti, girone unico)

Rieti – Accademia Calcio Sabina 3-0: ottima ripartenza e terzo posto per i ragazzi del tecnico Gerardo Petrillo. In gol Rossi, Conti e Luciani.

Passo Corese – Poggio Moiano 3-0: rientro altrettanto positivo per i bianconeri, a segno con Massaro, Marcotulli e Anniballi.

Sporting Rieti – Vigor Rignano Flaminio 2-5: gara da archiviare per la formazione reatina, alla quale non basta la doppietta di Gunnella.

Velinia – Nomentum 0-5

Rinviata Pro Calcio Studentesca – Pro Fiano

Riposo per Cantalice e Poggio Mirteto.

Classifica (da cui è fuori Cantalice)

Nomentum 18; Poggio Mirteto 16; Rieti 15; Accademia Calcio Sabina 13; Vigor Rignano Flaminio 9; Passo Corese 8; Velinia 7; Pro Calcio Studentesca 5; Pro Fiano 3; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1