Under 15: vincono Rieti, Accademia Sabina e Poggio Mirteto. U14: pareggia il Cantalice

RIETI - Nello scorso weekend sono state protagoniste le gare dell'ottava giornata dei campionati Under 15 e 14 regionali e del sesto turno dell'Under 15 provinciale. Tra le squadre reatine, fine settimana grigio per Cantalice, mentre vincono Rieti, Accademia Calcio Sabina e Poggio Mirteto.

Under 15 regionale (girone B)

Ko casalingo per Cantalice (quarto a 13 punti), superato 2-1 dalla P.C Aurelio (10) nonostante il gol di Damiani. «Dopo un primo tempo di buon livello - dichiara il tecnico biancorosso, Stefano Lotto - in cui abbiamo sbloccato la partita su palla inattiva, nella seconda frazione un errore tecnico del nostro portiere ha permesso agli ospiti di pareggiare. Ora testa bassa, evitare nervosismi e pensare subito alla prossima sfida».

Under 14 regionale (girone B)

Termina 2-2 il match tra Circolo Canottieri (quarto a 19) e Cantalice (quinto a 17). Per la squadra ospite, reti di Cinardi e Leonardi. Stefano Lotto, allenatore anche dell'U14, commenta così la gara: «Abbiamo buttato via i primi 20 minuti subendo due reti per disattenzioni importanti, ma il gol dell'1-2 prima dell'intervallo ci ha permesso di stare in partita con una carica diversa. Negli spogliatoi abbiamo sistemato qualcosa e diciamo che il secondo tempo è stato giocato prevalentemente nella metà campo avversaria. Non smettendo di pressare, abbiamo trovato il pareggio e poi siamo andati vicini alla vittoria. Punto importante in casa di una delle favorite per la vittoria finale. Complimenti ai ragazzi».

Under 15 provinciale (Rieti, girone unico)

Rieti - Passo Corese 11-1: ospiti, a segno con Anniballi, che non possono nulla contro dei padroni di casa travolgenti, in gol sei volte con Rossi, due con Spognardi e poi con Conti, Gizzi e Vagni.

Pro Calcio Studentesca - Accademia Calcio Sabina 0-4: le reti dei ragazzi di mister Emiliano Faiola sono ad opera di Bellei (2) e Sciamanna (2).

Poggio Mirteto - Pro Fiano 2-0: mirtensi vincitori grazie ai gol di Tomeo e Api.

Sporting Rieti - Poggio Moiano 3-3: alle reti di Alvisini, Musai e Pompili rispondono Paoletti, un autogol e Ferri.

Cantalice - Vigor Rignano 1-3: gol dei biancorossi realizzato da Pieri.

Riposo per Velinia e Nomentum.

Classifica (da cui è fuori Cantalice)

Poggio Mirteto 16; Rieti, Nomentum 12; Accademia Calcio Sabina 10; Velinia 7; Passo Corese 5; Pro Calcio Studentesca 4; Vigor Rignano Flaminio 3; Poggio Moiano, Sporting Rieti 1; Pro Fiano 0