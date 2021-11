Under 15 e 14: Cantalice più luci che ombre, travolgenti Rieti e Poggio Mirteto, si ritira Msg

RIETI - In archivio, nel fine settimana da poco trascorso, la quarta giornata dei campionati Under 15 e 14 regionali (gironi B) e il secondo turno dell'Under 15 provinciale (Rieti, raggruppamento unico). Anche in questa occasione non sono mancate reti ed emozioni.

Under 15 regionale (girone B)

Battuta d'arresto casalinga per il Cantalice (6 punti), sconfitto, nonostante il gol di Melaragni, 2-1 dalla Spes Montesacro (10). «Primo tempo ottimo da parte dei ragazzi - afferma il tecnico dei reatini, Stefano Lotto - dove abbiamo chiuso tutte le fonti di gioco ad una squadra che viaggiava con 5 gol di media a partita e che è tra le pretendenti alla vittoria finale. Nel secondo tempo siamo andati sotto per un errore in uscita su costruzione dal basso. Per dieci minuti abbiamo subito il colpo a livello mentale, ma poi ci siamo rialzati andando vicini più volte al gol del pareggio. Purtroppo, in una ripartenza avversaria, abbiamo subito il raddoppio, ma, nonostante ciò, con il cuore, abbiamo accorciato le distanze, provando poi nei minuti di recupero a trovare un pareggio che secondo me sarebbe stato il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. In settimana cercheremo di lavorare sugli errori commessi».

Under 14 regionale (girone B)

Successo nella tana del Sabazia (4) per 2-0 da parte del Cantalice (10), a segno con Cinardi e Michiorri. Stefano Lotto, allenatore anche dell'Under 14: «Prestazione di alto livello dei ragazzi, considerato l'avversario ostico. La squadra, dopo 15 minuti, si è subito adattata alla situazione e, con il passare dei minuti, ha preso sempre più campo sfiorando il gol più di una volta già nel primo tempo. La ripresa è stata praticamente perfetta: abbiamo trovato prima il vantaggio per poi chiudere la sfida a 5 minuti dal termine senza quasi mai rischiare nulla. Complimenti ai miei giocatori per aver superato questa prova di maturità».

Under 15 provinciale (girone unico reatino)

Cantalice - Passo Corese 4-3. Per i padroni di casa doppietta di Cavalli e gol di Mattei e Desideri, mentre per gli ospiti segnano Marcotulli, Sulka e Chunga.

Rieti - Sporting Rieti 12-0. Dominio degli amarantocelesti, con cinque gol di Rossi, due di Conti e reti di Spognardi, Mariani, Gizzi, Vagni e Fortunato.

Poggio Mirteto - Pro Calcio Studentesca 9-0. Prestazione travolgente per i mirtensi, a segno con Petrini (3), Chini (2), Api, Sechi, Tomassetti e Ronaldini.

Velinia - Accademia Calcio Sabina 2-3. Da una parte doppietta di Fanelli, dall'altra reti di Mattei, Mancini e Bellei.

Msg Rieti - Vigor Rignano 1-4. Al termine della gara, il Msg Rieti ha deciso di ritirarsi dal campionato, per cui le squadre che, nelle prossime giornate, avrebbero dovuto affrontare i reatini osserveranno un turno di riposo.

Nomentum - Poggio Moiano 15-0. Riposo per la Pro Fiano.

Classifica

Nomentum, Poggio Mirteto, Rieti 6; Vigor Rignano Flaminio, Cantalice, Accademia Sabina 3; Passo Corese, Velinia 1; Pro Fiano, Pro Calcio Studentesca, Poggio Moiano, Sporting Rieti 0.