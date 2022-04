Under 15, Cantalice sconfitta sul campo della capolista, tecnico colpito da giocatore. Il Rieti infila il tris

RIETI - Si è chiuso tre giorni fa un altro weekend calcistico, che stavolta ha visto protagoniste le gare della 19° giornata dei campionati Under 15 e 14 regionali e del 13° turno dell'Under 15 provinciale. Fine settimana in cui, oltre ai numerosi gol, ci vengono segnalati un paio di spiacevoli episodi.

Under 15 regionale (girone B)

Tanta tensione, che ha richiesto anche l'intervento della polizia, nella gara vinta 2-1 dalla Spes Artiglio (capolista con 47 punti) contro gli ospiti del Cantalice (sesto a 26).

Riguardo l'accaduto, queste sono le dichiarazioni rilasciate a fine partita da Luigi Masci, tecnico degli sconfitti: «I ragazzi hanno offerto una bella prestazione, dimostrando carattere, personalità e acume tattico. Dopo aver subito il primo gol, a mio avviso, in fuorigioco, il 2-0 dei padroni di casa è arrivato mentre un loro dirigente mi ha riempito di insulti e minacce, lasciandomi veramente senza parole. In seguito, abbiamo accorciato le distanze con Santilli su rigore, sebbene non siamo riusciti a riaprire una gara che si è chiusa con un giocatore avversario che, invece di festeggiare con i compagni, mi ha aggredito con una testata. Fortunatamente non ho avuto particolari conseguenze dal colpo subito, ma si è trattato davvero di una brutta vicenda, che vorrei sottolineare visto anche l'arrivo delle forze d'ordine che hanno riportato la calma. Ora, insieme alla società, aspettiamo i provvedimenti del giudice sportivo, per poi decidere come agire di fronte a quanto è avvenuto».

Under 14 regionale (girone B)

Vittoria preziosa per Cantalice (quinto a quota 38) che, tra le mura amiche, supera 3-0 l'Eretum Monterotondo (9) grazie alle reti di Franceschi, Zamurri e Cavalli. «Dopo un avvio di gara complesso, anche per via del campo ai limiti della praticabilità, i ragazzi hanno trovato le giuste distanze tra i reparti - afferma l'allenatore biancorosso, Stefano Lotto - e con equilibrio hanno trovato il vantaggio prima dell'intervallo. Nella ripresa siamo stati molto bravi prima a chiudere il match e poi a gestirlo nel migliore dei modi».

Under 15 provinciale - Rieti (girone unico)

Rieti - Poggio Mirteto 3-1: amarantocelesti che continuano a sfornare risultati positivi. Questa volta le reti decisive sono ad opera di Roselli (2) e Rossi. Per la formazione ospite, invece, l'unico gol è firmato da Sechi.

Cantalice - Sporting Rieti 7-0: dominio evidente dei padroni di casa fuori classifica, a segno con Cornacchiola, Pieri (2), Patrocli, Porazzini, Desideri e Zamurri.

Nomentum - Passo Corese 5-1: brutto ko esterno per i bianconeri, in gol con Amici.

Vigor Rignano Flaminio - Pro Fiano 3-1

Posticipata al 25 aprile la sfida tra Velinia e Pro Calcio Studentesca.

Turno di riposo per Poggio Moiano e Accademia Calcio Sabina.

Classifica

Nomentum 30; Rieti 27; Vigor Rignano Flaminio 24; Accademia Calcio Sabina 19; Poggio Mirteto 16; Velinia 13; Passo Corese 9; Pro Calcio Studentesca 8; Pro Fiano 7; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1