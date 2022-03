Under 15 e 14, arriva una doppia sconfitta per il Cantalice

RIETI - Weekend amaro, quello da poco trascorso, per Cantalice, sconfitto sia nel campionato Under 15 regionale, sia nell'Under 14 della stessa categoria. Ancora fermo, invece, il torneo Under 15 provinciale, pronto a ripartire in questo fine settimana con il dodicesimo turno.

Under 15 regionale - XVII giornata (girone B)

Ko esterno per Cantalice (sesto a quota 26 punti), superato 2-0 dalla Spes Montesacro capolista (41).

«I ragazzi hanno fatto comunque una buona prestazione - dichiara l'allenatore reatino, Luigi Masci - giocando un buon calcio ed esprimendo sempre personalità e carattere. Si è trattato, quindi, di una gara equilibrata, decisa da episodi e da una maggiore furbizia degli avversari in alcune occasioni. Peccato per un rigore non concesso nei nostri confronti, ma è stato molto bello ricevere i complimenti degli avversari al termine della sfida».

Under 14 regionale - XVII giornata (girone B)

Tra le mura amiche, Cantalice (quinto a 32 punti) non può nulla contro Sabazia (29), che si impone 3-0.

«Dopo un approccio alla gara positivo - afferma il tecnico biancorosso, Stefano Lotto - non appena è arrivata la prima disattenzione su palla inattiva, siamo andati sotto e ci siamo innervositi. Nel secondo tempo c'è stata troppa fretta e confusione nella manovra e non abbiamo trovato il guizzo per pareggiare. Nel finale, in contropiede, abbiamo preso i gol che hanno chiuso la partita. Pazienza. Ora concentriamoci sul recupero della dodicesima giornata, in programma oggi pomeriggio contro Fiano Romano».