Under 15 e 14 regionali, bottino pieno per il Cantalice. Fermo il campionato provinciale

RIETI - Bottino pieno per Cantalice, vincitore delle gare del weekend nei campionati Under 15 e 14 regionali. Fermo, invece, il torneo Under 15 provinciale, pronto a ripartire nel fine settimana del 26 e 27 marzo.

Under 15 regionale (girone B) - sedicesima giornata

Tra le mura amiche, un Cantalice (quarto a 26 punti) convincente supera 2-0 Tor Sapienza (penultimo a quota 7) grazie alle reti di Imperatori e Petrini.

Luigi Masci, allenatore dei biancorossi, commenta così il successo del suo gruppo: «Abbiamo portato subito la gara sul binario giusto, creando molte occasioni da gol e concedendo pochissimo agli avversari. Nella ripresa sono stato felice di aver potuto far giocare per più tempo ragazzi che finora avevano avuto meno spazio. Ora ci prepariamo con attenzione ad un periodo di fuoco, nel quale affronteremo una dopo l'altra le tre squadre che sono davanti a noi in classifica».

Under 14 regionale (girone B) - sedicesimo turno

Tre punti preziosi fuori casa per Cantalice (quinto a 32) ai danni dell'Achillea (fanalino di coda a quota 6), piegata 2-0 dai gol di Leonardi e Gobbi.

«Ottimo approccio da parte dei ragazzi, coronato dal meritato vantaggio del primo tempo - confessa l'allenatore dei vincitori, Stefano Lotto - Nella ripresa mi è piaciuta molto la voglia di soffrire tutti insieme per portare a casa un'importante vittoria».