Under 15 e 14, per Cantalice una vittoria e tre sconfitte, Velinia batte Poggio Mirteto

RIETI - Con il fine settimana da alcuni giorni alle spalle, è tempo di riassumere i risultati delle squadre reatine durante la quindicesima giornata dei campionati Under 15 e 14 regionali (gironi B) e l’undicesimo turno dell’Under 15 provinciale. Weekend da incorniciare per Rieti e Velinia.

Under 15 regionale (girone B)

Reduce dalla bella vittoria per 3-0 nel recupero di mercoledì scorso contro gli ospiti del Villalba Ocres Moca (squadra a 15 punti caduta sotto i colpi di Melaragni, Santilli e Novelli), Cantalice non riesce a bissare il successo contro i padroni di casa del Real Monterotondo Scalo, che si impongono 1-0 e raggiungono gli avversari al quinto posto, a quota 23. «Sono rammaricato per la sconfitta – confessa il tecnico dei biancorossi, Luigi Masci - poiché da dicembre ad oggi, si è trattato della nostra migliore prestazione dal punto di vista del gioco. Dopo una prima frazione conclusa 0-0, nella ripresa abbiamo avuto un calo di attenzione, che ci è costato i tre punti. Faccio comunque i complimenti alla squadra per il carattere dimostrato in campo e per l’ottimo match vinto la scorsa settimana contro Villalba. Ora siamo già proiettati verso la prossima sfida, che affronteremo con la nostra consueta determinazione».

Under 14 regionale (girone B)

Battuta d’arresto casalinga per Cantalice (quinto a 29), superato 2-0 dalla S.S Totti (27). Stefano Lotto, allenatore della formazione reatina, commenta così il match: «Dopo una buona mezz’ora, alla prima situazione pericolosa concessa siamo andati in svantaggio. Da quel momento in poi, abbiamo accusato mentalmente il colpo e, nonostante i tentativi di tornare in partita, abbiamo subito il secondo gol nei minuti finali. Archiviata questa gara, pensiamo alla prossima facendo tesoro degli errori commessi finora.

Under 15 provinciale – Rieti (girone unico)

Cantalice – Rieti 2-6: ancora una preziosa vittoria per gli amarantocelesti, a segno con una tripletta di Rossi che si somma alle reti di Spognardi, Luciani e Roselli. Per i padroni di casa, reti di Mattei e Franceschi.

Velinia – Poggio Mirteto 3-2: prova di grande carattere per i ragazzi di mister Simone Marchetti, vincitori in rimonta grazie ai gol di Mannetti, Fainelli e Pasquali. Per gli avversari, non bastano, invece, le reti di Petrini e Api.

Pro Fiano – Poggio Moiano 5-1: brutto ko per i sabini, riusciti a segnare un unico gol con Spulber.

Vigor Rignano Flaminio – Accademia Calcio Sabina 3-0

Nomentum – Sporting Rieti 5-0

Turno di riposo per Passo Corese e Pro Calcio Studentesca, che si sono sfidate in un'amichevole in cui le squadre hanno avuto voluto scattare insieme una foto per esprimere la loro vicinanza alla popolazione Ucraina, coinvolta da settimane nella guerra contro la Russia.

Classifica (da cui è fuori Cantalice)

Nomentum 24; Rieti 21; Accademia Calcio Sabina 19; Vigor Rignano Flaminio 18; Poggio Mirteto 16; Velinia 10; Passo Corese 9; Pro Fiano 7; Pro Calcio Studentesca 5; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1