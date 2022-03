Under 15 e 14: Cantalice fa doppietta, Rieti e Accademia Sabina travolgenti, Velinia corsaro

RIETI - Concluso da pochi giorni il fine settimana, tiriamo le somme in merito ai risultati delle squadre reatine nei campionati Under 15 e 14 regionali e nel torneo Under 15 provinciale.

Under 15 regionale - girone B (quattordicesima giornata)

Vittoria importante tra le mura amiche per Cantalice (quinto a 20 punti), che supera 3-1 la Virtus Torre Maura (penultima a 6) grazie alle reti di Santilli, Melaragni e Falilò.

«La squadra sta crescendo sempre più - dichiara il tecnico dei vincitori, Luigi Masci - e lo ha dimostrato durante la gara del weekend, che sicuramente non è stata semplice. Nella prima frazione abbiamo dominato, trovando, tuttavia, il vantaggio solamente nella ripresa. In seguito, su un nostro errore difensivo, gli avversari hanno trovato il pari, ma non ci siamo disuniti e siamo riusciti presto a ritornare avanti con il punteggio. Complimenti ai ragazzi per aver affrontato la partita con personalità».

Under 14 regionale - girone B (quattordicesima giornata)

Successo sofferto fuori casa per Cantalice (quarto a quota 29), vincitore 4-3 ai danni di Cesano (12) con doppietta di Leonardi e gol di Tulli e Fabrizi. Stefano Lotto, allenatore della squadra ospite, parla così del match: «Primo tempo da dimenticare: dopo il primo gol avversario, siamo andati in confusione e abbiamo chiuso i primi 45 minuti sotto addirittura di tre gol. Nella seconda frazione la musica è però totalmente cambiata: i ragazzi hanno dimostrato tutta la loro forza, giocando 35 minuti di altissimo livello che ci hanno permesso di ribaltare una sfida che sembrava davvero compromessa. Una ripresa con ottime trame di gioco, pressione e intensità. Congratulazioni ai miei giocatori».

Under 15 provinciale - Rieti (girone unico: decimo turno)

Rieti - Poggio Moiano 7-2: procede a gonfie vele il percorso degli amarantocelesti, ora primi a 21 punti insieme al Nomentum. Protagonista indiscusso del match è Rossi, autore di quattro reti che si sommano ai gol di Roselli, Gizzi e Vagni. Per gli avversari, inutili le realizzazioni di Menenti e Spulber.

Accademia Calcio Sabina - Pro Fiano 5-2: Distanza di soli due punti dalla vetta per i biancoazzurri, a segno con Mancini (2), Decarli, Piccarozzi e Petrucci.

Cantalice - Velinia 0-1: team antrodocano che torna al successo con la rete decisiva di Pasquali.

Poggio Mirteto - Nomentum 2-4: per i sabini una sconfitta che viene resa meno amara dalla doppietta di Tomassetti.

Passo Corese - Vigor Rignano Flaminio 2-6: spiacevole ko per i bianconeri, in gol con Bianchi e Anniballi.

Turno di riposo per Sporting Rieti e Pro Calcio Studentesca.

Classifica (da cui è fuori Cantalice)

Nomentum, Rieti 21; Accademia Calcio Sabina 19; Poggio Mirteto 16; Vigor Rignano Flaminio 15; Passo Corese 9; Velinia 7; Pro Calcio Studentesca 5; Pro Fiano 4; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1