Under 15, vincono Cantalice, Rieti e Accademia Sabina. U14, Cantalice ko con la capolista

RIETI - Si è concluso nel weekend il set di gare della tredicesima giornata dei campionati Under 15 e 14 regionali e del nono turno dell'Under 15 provinciale. Tre le squadre reatine, successi per uno dei tre team di Cantalice insieme a Rieti e Accademia Sabina.

Under 15 regionale - girone B

Tra le mura amiche, Cantalice (quinto a 17 punti) si sbarazza di Fiano Romano (13) con il punteggio di 2-0. Decisive le reti di Damiani e Melaragni.

«Un buon successo, dopo oltre un mese di stop - dichiara il mister dei biancorossi, Luigi Masci - Abbiamo affrontato una gara complessa, riuscendo comunque a sviluppare interessanti trame di gioco. Nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni importanti, riuscendo anche a passare in vantaggio. Nella ripresa siamo finiti un po' sotto pressione, ma non ci siamo disuniti, trovando anche il raddoppio con un gran gol su punizione».

Under 14 regionale - girone B

Brutto ko per Cantalice (quarto a 26), travolto in trasferta 5-0 dalla Spes Montesacro (capolista a 39). «Dobbiamo solo fare i complimenti agli avversari per il loro modo di giocare e le ottime trame ad un'elevata intensità - commenta l'allenatore degli sconfitti, Stefano Lotto - Abbiamo incontrato una squadra che merita ampiamente il primo posto in classifica».

Under 15 provinciale (Rieti, girone unico)

Poggio Moiano - Accademia Calcio Sabina 1-3: vittoria importante per la formazione ospite, a segno due volte Mancini (2) e Nisi.

Velinia - Rieti 0-3: continua a marciare forte la squadra di mister Gerardo Petrillo, che espugna Antrodoco grazie alla doppietta di Conti e al gol di Roselli. Al momento, gli amarantocelesti condividono la vetta il Nomentum.

Pro Fiano - Passo Corese 1-1: punto esterno per i bianconeri, in rete con Massaro.

Vigor Rignano Flaminio - Pro Calcio Studentesca 10-1: reatini surclassati dalla squadra romana, che subisce solo un gol ad opera di Corsi.

Si era già giocata lo scorso 6 febbraio la sfida tra Nomentum e Cantalice, poi terminata 2-0 per i padroni di casa.

Turno di riposo per Sporting Rieti e Poggio Mirteto.

Classifica (da cui è fuori Cantalice)

Nomentum, Rieti 18; Poggio Mirteto, Accademia Calcio Sabina 16; Vigor Rignano Flaminio 12; Passo Corese 9; Velinia 7; Pro Calcio Studentesca 5; Pro Fiano 4; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1