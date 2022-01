Under 15 e 14, per Cantalice una vittoria e una gara rinviata. Ora lo stop

RIETI - Una vittoria e un rinvio: questa è la brevissima sintesi del weekend appena trascorso per quanto riguarda le gare giocate da Cantalice. Nel fine settimana, erano, infatti, in programma le sfide dell'undicesima giornata dei tornei Under 15 e Under 14 regionali.

Under 15 regionale (girone B)

Su richiesta della squadra ospite, rinviato a data da destinarsi il match tra Cantalice (sesto a 14 punti) e Villalba Ocres Moca (quarto a 15).

Under 14 regionale (girone B)

Prezioso successo fuori casa per Cantalice (terzo a 26): grazie ai gol di Fabrizi, Cavalli e Franceschi, il Futbolclub (6) va ko 3-2. «Ottimo primo tempo da parte dei ragazzi, a cui è mancato solo il gol - afferma Stefano Lotto, mister dei vincitori - Nella ripresa siamo partiti sottotono e abbiamo subito la rete avversaria su una palla in uscita. In seguito, però, abbiamo avuto una reazione fantastica, giocando 15 minuti di alto livello che ci hanno permesso di ribaltare e vincere la gara con sacrificio e compattezza, viste anche le molte assenze. Congratulazioni, quindi, ai miei giocatori, che già nei primi giorni di gennaio possono festeggiare l'obiettivo principale della stagione, cioè il mantenimento della categoria».

La sospensione dei campionati giovanili

Ora i tornei giovanili si fermeranno fino al 30 gennaio compreso per consentire alle squadre partecipanti di ottemperare alle nuove disposizioni in materia di prevenzione dal contagio da Covid-19. Dal 10 gennaio, tra le varie novità da parte del Governo, è entrato in vigore l'obbligo del Green Pass Rafforzato per lo svolgimento delle attività degli sport di squadra, anche se effettuate all'aperto, per i maggiori di 12 anni. Questo obbligo riguarda anche le sedute degli allenamenti, che quindi ora possono essere svolte solo dagli atleti in possesso della predetta certificazione verde.