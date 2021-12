Cantalice in chiaroscuro: Under 15 sconfitta di misura, bel successo per l'Under 14

RIETI - Nello scorso fine settimana, si è svolta la decima giornata dei campionati Under 15 e 14 regionali. Una vittoria e una sconfitta per Cantalice in un weekend in cui non si è giocato il torneo Under 15 provinciale, pronto a ripartire il prossimo 16 gennaio con l'ottavo turno.

Under 15 regionale (girone B)

Ko casalingo per Cantalice (13 punti), superato 1-0 dall'Achillea 2002 (15). «Una gara non facile contro un avversario molto valido che ha saputo difendere davvero bene - afferma l'allenatore degli sconfitti, Luigi Masci - Nonostante la buona gestione del gioco, abbiamo avuto difficoltà a finalizzare e andare a segno. La squadra, tuttavia, c'è: si tratta di ragazzi con ottimi valori, che hanno solamente bisogno di continuare a lavorare con impegno e dedizione».

Under 14 regionale (girone B)

Successo prezioso per Cantalice (terzo a 23), vincitore di misura per 1-0 sui padroni di casa del Real Monterotondo Scalo (6). Decisiva la rete di Zamurri. Stefano Lotto, tecnico dei biancorossi: «Fin qui il primo tempo è stato forse il più bello della stagione. La squadra ha, infatti, proposto ottimi sviluppi di gioco in una gara in cui è mancata solo la capacità di sfruttare le numerose occasioni create. Nella ripresa siamo stati più confusionari, ma, con il sacrificio di tutti, abbiamo portato a casa 3 punti che ci proiettano al terzo posto in solitaria. Complimenti ai ragazzi».