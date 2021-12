Under 15 e 14, vittorie solo per Cantalice e Accademia Sabina, una gara non disputata

RIETI - Nel fine settimana si sono disputate quasi tutte le gare del nono turno dei campionati Under 15 e Under 14 regionali e della settima giornata dell'Under 15 provinciale. Tra le squadre reatine, successi solamente per Cantalice e Accademia Calcio Sabina.

Under 15 regionale (girone B)

Rinviata a data da destinarsi la sfida tra Libertas Centocelle (10 punti) e Cantalice (13). La squadra ospite, ora allenata da Luigi Masci (mister anche dell'U16), non è potuta scendere in campo a causa del fatto che alcuni giocatori, entrati in contatto con una positività al Covid, sono stati posti in quarantena cautelativa.

Under 14 regionale (girone B)

Un Cantalice (20) travolgente asfalta 7-0 in casa l'Athletic Soccer Academy (2). Gol dei biancorossi ad opera di Masuzzo (2), Tulli, Cavalli, Taverna, Zamurri e Michiorri. «Ottima prestazione da parte dei ragazzi - dichiara il tecnico dei vincitori, Stefano Lotto - Abbiamo legittimato la vittoria sotto ogni aspetto, tanto che nel primo tempo siamo stati più precisi nello sviluppo della manovra ma meno concreti, nel secondo, invece, abbiamo capitalizzato tutte le occasioni create. Ora ci aspetta l'ultima gara prima della sosta natalizia. Una partita importante perché una vittoria ci potrebbe portare definitivamente nelle zone alte della classifica».

Under 15 provinciale (girone unico, Rieti)

Accademia Calcio Sabina - Passo Corese 9-0: una sola squadra in campo, a segno con Petrucci (3), Mancini (2), Sciamanna, Decarli, Piccarozzi e Giordano.

Poggio Moiano - Pro Calcio Studentesca 1-1: da una parte rete di Paoletti, dall'altra di Corsi.

Nomentum - Rieti 2-1: agli amarantocelesti non basta il gol di Rossi.

Vigor Rignano - Poggio Mirteto 2-1: rete sabina realizzata da Sechi.

Pro Fiano - Sporting Rieti 4-0

Riposo per Velinia e Cantalice

Classifica (da cui è fuori Cantalice)

Poggio Mirteto 16; Nomentum 15; Accademia Sabina 13; Rieti 12; Velinia 7; Vigor Rignano Flaminio 6; Passo Corese, Pro Calcio Studentesca 5; Pro Fiano 3; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1