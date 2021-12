Under 15 e 14: luci e ombre per Cantalice, successi per Poggio Mirteto e Accademia Sabina

RIETI - Disputate nel fine settimana le gare della settima giornata dei campionati Under 15 e Under 14 regionali e del quinto turno dell'Under 15 provinciale. Weekend tra luci ed ombre per Cantalice, successi preziosi per Poggio Mirteto e Accademia Calcio Sabina.

Under 15 regionale (girone B)

Un Cantalice travolgente supera 4-1 i padroni di casa della Vis Subiaco (ultimi a quota 0) e si piazza al quarto posto con 13 punti. Decidono la doppietta di Petrini e i gol di Santilli e Melaragni. «I ragazzi hanno disputato un ottimo match, chiuso già nella prima frazione grazie ad ottime trame di gioco e sviluppi con palla a terra - dichiara il tecnico dei vincitori, Stefano Lotto - Tre punti che ci portano nelle zone alte della classifica. Tanti complimenti ai miei giocatori».

Under 14 regionale (girone B)

Ko casalingo per Cantalice (quarto a quota 16), battuto 2-0 dalla Boreale Don Orione (seconda a 19). «Abbiamo affrontato una squadra davvero forte, organizzata nel palleggio, molto aggressiva nella riconquista e che sono convinto lotterà per la vittoria finale - afferma Stefano Lotto, mister anche dell'U14 - Noi, dal canto nostro, siamo stati bravi a stare in partita fino a 10 minuti dal termine, facendo tutto il possibile per riprenderla».

Under 15 provinciale (girone unico, Rieti)

Accademia Calcio Sabina - Sporting Rieti 6-0: grande prestazione dei padroni di casa, in gol con Bellei, Mattei, Petrucci, Mancini, Sciamanna e Nisi.

Poggio Moiano - Poggio Mirteto 0-3: decisive, per gli ospiti, le reti di Sechi, Rinalduzzi e Rinaldini.

Pro Fiano - Cantalice 2-2: i gol dei biancorossi sono realizzati da Pieri e Patrocli.

Passo Corese - Pro Calcio Studentesca 1-1: da una parte rete di Massaro, dall'altra di Corsi.

Vigor Rignano Flaminio - Velinia 2-0

Riposo per Rieti e Nomentum

Classifica (da cui è fuori Cantalice)

Poggio Mirteto 13; Nomentum 12; Rieti 9; Accademia Calcio Sabina, Velinia 7; Passo Corese 5; Pro Calcio Studentesca 4; Vigor Rignano Flaminio 3; Pro Fiano, Poggio Moiano; Sporting Rieti 0