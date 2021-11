Under 15 e 14: Cantalice a gonfie vele, successi ritorndi per Rieti, Velinia e Passo Corese

RIETI - Archiviato, nel weekend, il set di gare del sesto turno dei campionati Under 15 e Under 14 regionali (gironi B) e della quarta giornata dell'Under 15 provinciale (Rieti, raggruppamento unico). Gol ed emozioni in un fine settimana positivo per diverse squadre reatine.

Under 15 regionale (girone B)

Dopo il successo in trasferta per 3-0 (reti di Santilli, Allegri e Melaragni) nel recupero di mercoledì scorso contro Torre Maura (3 punti), Cantalice (10) non va oltre lo 0-0 contro la Spes Artiglio (capolista a quota 16). «Ottima prova dei ragazzi contro la prima della classe - dichiara il tecnico dei biancorossi, Stefano Lotto - che fin qui aveva vinto tutte le gare segnando sempre almeno due gol. Abbiamo mostrato attenzione e un grande spirito di sacrificio soprattutto nella fase di non possesso, andando poi a sfiorare il vantaggio in almeno due circostanze. In ogni caso, abbiamo ottenuto un buon punto, che insieme ai tre nel recupero di mercoledì, ci porta a ridosso delle prime posizioni».

Under 14 regionale (girone B)

Successo nella tana dell'Eretum Monterotondo (4) per Cantalice (seconda a 16 punti insieme alla Boreale Don Orione), che vince 5-0 grazie alle reti di Fabrizi, Cinardi, Michiorri, Tulli e Leonardi. Stefano Lotto, allenatore anche dell'Under 14: «Nei primi 10 minuti la squadra di casa ci ha creato qualche problema, soprattutto in termini di aggressività, ma gradualmente ci siamo assestati, abbiamo guadagnato metri e siamo poi passati in vantaggio. Da quel momento, siamo stati padroni del campo, creando tantissimo e portando a casa tre punti fondamentali per il nostro cammino».

Under 15 provinciale (Rieti, girone unico)

Rieti - Pro Calcio Studentesca 8-0: padroni di casa travolgenti, con ben 6 gol di Rossi e reti di Conti e Luciani.

Cantalice - Poggio Moiano 8-0: ottima prestazione dei biancorossi, a segno, oltre che con un autogol, grazie a Pieri (2), Pietraforte, Mattei, Nobili, Serilli e Porrazzini.

Velinia - Pro Fiano 3-0: per gli antrodocani decide la tripletta di Mannetti.

Sporting Rieti - Passo Corese 4-6: da una parte doppiette di Carnevale ed Islami, dall'altra poker di Amici, due gol di Marcotulli e rete di Lorè.

Poggio Mirteto - Accademia Calcio Sabina 2-2: le reti di Tomassetti e Sechi si contrappongono a quelle di Deriu e Piccarozzi.

Nomentum - Vigor Rignano Flaminio 2-0

Classifica (da cui è fuori Cantalice)

Nomentum 12; Poggio Mirteto 10; Rieti 9; Velinia 7; Passo Corese, Accademia Calcio Sabina 4; Pro Calcio Studentesca 3; Vigor Rignano Flaminio, Pro Fiano, Poggio Moiano, Sporting Rieti 0