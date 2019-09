IL CALENDARIO

RIETI – Il Comitato Regionale del Lazio ha ufficializzato il calendario dell’Under 14 regionale del Rieti in vista della stagione calcistica 2019/2020. Gli amarantocelesti sono stati inseriti nel girone B e faranno il loro esordio il 5 ottobre in casa dei romani del Real Testaccio. La regular season, formata da trenta giornate, si concluderà il 9 maggio.I reatini continuano la loro esperienza in un torneo regionale dopo il buon decimo posto ottenuto lo scorso anno nell’Under 14 fascia B. In seguito, i ragazzi dei mister Stefano Valentini ed Angelo Morreale hanno anche vinto a Terni l’ottava edizione del Memorial “Orlando Strinati”, chiudendo nel migliore dei modi un’annata di grande crescita e miglioramento. In questa stagionel'Under 14 amarantoceleste sarà allenata da Piero Lunari ed Emiliano Aquilini.I giornata (andata: 5/10; 25/1)Real Testaccio - RietiII giornata (12/10; 1/2)Rieti - C.S.S TivoliIII giornata (19/10; 8/2)Fiano Romano - RietiIV giornata (26/10; 15/2)Rieti - Atletico TorrenovaV giornata (2/11; 22/2)Novauto Pro Roma - RietiVI giornata (9/11; 29/2)Rieti - Eretum MonterotondoVII giornata (16/11; 7/3)Spes Artiglio - RietiVIII giornata (23/11; 14/3)Rieti - Tor SapienzaIX giornata (30/11; 21/3)Tor Lupara - RietiX giornata (7/12; 28/3)Rieti - Club Olimpico RomanoXI giornata (14/12; 4/4)Futbolclub - RietiXII giornata (21/12; 18/4)Rieti - Atletico VescovioXIII giornata (4/1; 25/4)Circolo Canottieri Roma - RietiXIV giornata (11/1; 4/5)Athletic Soccer Academy - RietiXV giornata (18/1; 9/5)Rieti - Campus Eur