Under 14 regionale: il girone e il calendario del Cantalice

RIETI – Dopo la buona esperienza dello scorso anno nel campionato Under 14 provinciale romano, Cantalice si prepara per affrontare la sua stagione nella categoria Under 14 regionale. La squadra reatina farà parte del raggruppamento B e affronterà 13 compagini della Capitale. Si comincia sabato 24 ottobre con il girone d’andata che terminerà il 6 febbraio, mentre dal fine settimana successivo prenderà il via la fase di ritorno che si concluderà il 15 maggio.

Con la partecipazione dell’Under 14 ad un torneo regionale, Cantalice è ufficialmente l’unico club della Provincia di Rieti a disputare questo tipo di competizioni con tutte le squadre del settore giovanile agonistico.

Il girone B

Athletic Soccer Academy, Atletico Vescovio, Boreale Don Orione, Circolo Canottieri Roma, Eretum Monterotondo, Futbolclub, Sabazia Calcio, Achillea 2002, Cesano, Champions Club, Club Olimpico Romano, Fiano Romano, Real Monterotondo Scalo

Il calendario del Cantalice

I giornata (andata: 24/10: ritorno: 13/2)

Futbolclub – Cantalice

II giornata (31/10; 20/2)

Cantalice – Boreale Don Orione

III giornata (7/11; 27/2)

Circolo Canottieri Roma – Cantalice

IV giornata (14/11; 6/3)

Cantalice – Sabazia Calcio

V giornata (21/11; 13/3)

Atletico Vescovio – Cantalice

VI giornata (28/11; 20/3)

Cantalice – Eretum Monterotondo

VII giornata (5/12; 27/3)

Athletic Soccer Academy – Cantalice

VIII giornata (12/12; 10/4)

Cantalice – Cesano

IX giornata (19/12; 17/4)

Fiano Romano – Cantalice

X giornata (16/1; 24/4)

Cantalice – Achillea 2002

XI giornata (23/1; 1/5)

Champions Club – Cantalice

XII giornata (30/1; 8/5)

Cantalice – Real Monterotondo Scalo

XIII giornata (6/2; 15/5)

Club Olimpico Romano - Cantalice

