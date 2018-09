GIRONE B

IL CALENDARIO DEL RIETI

Ultimo aggiornamento: 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Resi noti gironi e calendari per il prossimo campionato Under 14 regionale, precedentemente denominato “Giovanissimi Fascia B Regionali”. Dei cinque raggruppamenti disponibili, al Rieti è toccato il girone B, composto da altre 13 compagini. Si parte il 13 ottobre con il girone d’andata, che durerà fino al 12 gennaio. Nella settimana successiva, il 19 gennaio, inizierà, invece, il girone di ritorno, che terminerà il 27 aprile. Il Rieti, allenato da Stefano Valentini (coadiuvato Angelo Morreale), disputerà le partite in casa al Ciccaglioni (ex Scia) di via del Terminillo.Fc Rieti, Athletic Soccer Academy, Eretum Monterotondo, Fiano Romano, Orange Futbolclub, Sabazia Calcio, Sansa Fc, Acquacetosa Centro Calcio, Boreale Don Orione, Circolo Canottieri Roma, Grifone Gialloverde, Montespaccato, Nuova Milvia, Virtus Bracciano.1°giornata: RIETI - NUOVA MILVIA (andata: 13/10, ritorno: 19/01)2°giornata: BOREALE DON ORIONE - RIETI (20/10, 26/01)3°giornata: SABAZIA CALCIO - RIETI (27/10, 2/02)4°giornata: RIETI - ATHLETIC SOCCER ACADEMY (3/11, 9/02)5°giornata: SANSA - RIETI (10/11, 16/12)6°giornata: RIETI - FIANO ROMANO (17/11, 23/02)7°giornata: ERETUM MONTEROTONDO – RIETI (24/11, 2/03)8°giornata: RIETI - ORANGE FUTBOLCLUB (1/12, 9/03)9°giornata: GRIFONE GIALLOVERDE - RIETI (8/12, 16/03)10°giornata: RIETI - CIRCOLO CANOTTIERI ROMA (15/12, 23/03)11°giornata: VIRTUS BRACCIANO - RIETI (22/12, 30/03)12°giornata: RIETI - ACQUACETOSA CENTRO CALCIO (5/01, 6/4)13°giornata: MONTESPACCATO - RIETI (12/01, 27/04)