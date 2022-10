Under 14 regionale: Cantalice scalda i motori per l’esordio di domenica. Silvi: «Giocatori con grande forza d’animo»

RIETI – Al via domenica mattina, alle 11:30, la nuova avventura nel campionato regionale per l'Under 14 del Cantalice, subito impegnata in casa contro il Club Olimpico Romano. La squadra, quest’anno allenata da Emanuele Silvi e Alessio Ortenzi, è stata inserita nel girone B, dove dovrà affrontare ben 13 formazioni romane. Il torneo si giocherà con la classica formula “andata e ritorno” e sarà composto da 26 giornate, che si concluderanno nel mese di aprile.

Grinta, motivazione e voglia di crescere sono tre elementi chiave del gruppo di giovanissimi calciatori reatini, pronti a dimostrare il proprio valore fin dalla prima gara ufficiale: «Il mio collettivo – dichiara mister Silvi - è formato da 28 giocatori, che, pur essendo ancora alle prime esperienze agonistiche, sono dotati di grande forza d’animo e determinazione. Come hanno insegnato le diverse amichevoli precampionato svolte, i ragazzi hanno molta qualità, ma anche parecchio da imparare. Tuttavia, se continueranno a lavorare con l’intensità che sto vedendo in questi giorni durante gli allenamenti, sapranno sicuramente togliersi delle soddisfazioni. In ogni caso, aspettando che sia il campo a parlare, posso dire di essere veramente felice di allenare, insieme ad Alessio, questo splendido gruppo».

Le avversarie del Cantalice nel girone B

Acquacetosa Centro Calcio, Athletic Soccer Academy, Atletico Vescovio, Boreale, Cesano, Club Olimpico Romano, Don Gaspare Bertoni, Football Club Frascati, Nomentum, Petriana, Real Monterotondo Scalo, Vittoria Roma 1908, Tor di Quinto