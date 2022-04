Una targa in memoria di Valerio Ciceroni Domenica al campo Di Tommaso

RIETI. - Una targa per ricordare Valerio Ciceroni, nel campo di calcio che amava tanto.

Scomparso a ottobre 2021, durante una vacanza a Zanzibar, Valerio, classe 1990, ha militato in molte squadre del calcio dilettantistico sabino ricoprendo il ruolo di centrocampista. L'esperienza più importante è sicuramente quella avuta con il Passo Corese 1999 (Prima categoria) di cui è stato bandiera e capitano dal 2011 al 2015.

“Grazie agli amici di Valerio Ciceroni, domenica alle ore 16:30 al campo sportivo Amerigo Di Tommaso verrà apposta una targa in suo ricordo - dichiara Cristina Di Felice, assessore allo Sport e alla Gioventù del Comune di Fara in Sabina -. Invito tutta la cittadinanza a partecipare per ricordare chi, troppo presto, è volato in cielo. Da domani nel campo che per Valerio è stato teatro di gioie e dolori - conclude Di Felice - ci sarà per noi il ricordo di lui per sempre”.

Alla società coresina a febbraio i familiari di Valerio hanno donato un defibrillatore acquistato con i fondi raccolti in occasione della celebrazione del funerale. Un gesto molto apprezzato dalla società che ha ringraziato il papà di Valerio regalandogli la maglia del Passo Corese.