«Un caffé? Ok, ma qui dentro proviamo a non pronunciare le parole crisi e covid»». L'iniziativa del bar GrilloVerde di Rieti

RIETI - Vuoi un caffè oppure desideri consumare un pasto veloce? D'accordo, ma guai a nominare le parole "covid" e "crisi". E' questo, in sintesi, il significato - anche piuttosto esplicito - del messaggio scritto su un normalissimo foglio bianco, dal proprietario del Bar Grillo Verde, situato ai piedi dei quartiere di Campomoro.

Il messaggio. "Bar=relax e svago. Nei 10 minuti passati all'interno non nominarei crisi/covid. Cordialmente, il barista". In effetti, considerando il bombardamento mediatico che quotidianamente viene assorbito ormai da mesi su tutto ciò che riguarda l'emergenza sanitaria e la conseguente crisi economica portata in dote, in quei pochi istanti di pausa che ciascuno di noi riesce a ritagliarsi nell'atco della giornata, evitare certi argomenti può aiutare per lo meno ad evitare di sprofondare nella depressione più totale.

I clienti apprezzano. "Condivido in pieno - commenta un cliente appena lasciato il bar - perché c'è bisogno di non perdere di vista la quotidianità e le abitudini di sempre. Anche se ritengo giusto fare attenzione e rispettare le regole, va detto che dinanzi ad un buon caffè o durante un aperitivo ci si può anche lasciarsi andare ad altri discorsi, anche più frivoli".

© RIPRODUZIONE RISERVATA