Profughi ucraini in fuga della guerra: in provincia ne sono giunti 567

RIETI - Concluso il monitoraggio settimanale relativo ai cittadini di nazionalità ucraina presenti nel territorio della provincia. Ad oggi si registra la presenza di un numero complessivo di 567 profughi di nazionalità ucraina, di cui 135 ospitati nei centri di accoglienza straordinaria gestiti dalla Prefettura e 432 ospitati presso privati o altre strutture (Enti religiosi, associazioni).

I dati raccolti anche questa settimana corrispondono a quelli della Asl relativi al rilascio degli premnessi sanitari temporanei.

Il trend degli arrivi appare sostanzialmente stabile così come la tipologia di profughi in arrivo sul territorio della provincia, in assoluta prevalenza donne e bambini.

I Comuni con maggior numero di presenze sono Rieti (91), Fara in Sabina (42), Poggio Mirteto (37), Monteleone Sabino (17), Fiamignano e Toffia (15), Cittaducale (14).