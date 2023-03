Ubriaco infastidisce i passeggeri di un treno. I carabinieri lo fermano, poi il 118 lo trasporta in ospedale

RIETI - Alla stazione di Fara in Sabina momenti di tensione per via di un uomo in stato di alterazione che viaggiava all'interno di un treno.

Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118, in quanto le intemperanze dell'uomo stavano impedendo la ripartenza del convoglio. Probabilmente, in stato di alterazione dovuto all'assunzione di bevande alcoliche, l'uomo ha anche infastidito i passeggeri presenti nello scompartimento.

L'uomo è stato quindi fermato dai carabin ieri e poi preso in consegna dal personale del 118 e trasportato in ospedale.