RIETI - Due denunce per guida in stato di ebbrezza da parte dei carabinieri di Poggio Mirteto. La prima a seguito di un incidente stradale sabato notte in località Ponte Sfondato di Montopoli, con una ragazza che è andata a sbattere contro un muro. Trasportata al De Lellis per le cure del caso è poi stata trasferita presso il nosocomio romano Agostino Gemelli.



Dall'esame del sangue è risultato uun tasso alcolemico oltre i parametri consentiti dalla legge. L'altra denuncia nei confronti di un giovane a Passo Corese a seguito di controlli sulla circolazione. Sottoposto all'alcoltest il giovane è risultato positivo coi valori oltre il limite. Anche in questo caso è scattata la denuncia ed il ritiro della patente. Ultimo aggiornamento: 14:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA