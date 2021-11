Under 19: successo combattuto per Cantalice, travolgenti Accademia Sabina e P.Corese

RIETI - Nel fine settimana si sono disputate le sfide della quarta giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e del secondo turno dell'Under 19 provinciale (Roma - raggruppamento A). Tra le squadre reatine che sorridono, successo combattuto per Cantalice e vittorie molto convincenti per Accademia Calcio Sabina e Passo Corese.

Under 19 regionale B (girone B)

Tre punti preziosi per Cantalice (7 punti), che supera 3-2 in trasferta il Grifone Gialloverde (4). Per gli ospiti, reti di Paris, Creazzo e Mastroiaco. «Siamo partiti subito forte, segnando, dopo 10 minuti, il gol dell'1-0 - dichiara il tecnico dei vincitori, Piero Lunari - In seguito, subito il pareggio, non abbiamo smesso di attaccare e abbiamo trovato con carattere il 2-1. Nella ripresa, una volta allungate le distanze, gli avversari hanno tentato di riportare la gara sul 3-3, ma non ci sono riusciti grazie soprattutto al nostro portiere Giovannelli, che, con i suoi interventi, ci ha garantito molta sicurezza. Nel complesso - conclude - faccio i complimenti a tutti i ragazzi per aver giocato una gara complicata con grande grinta e determinazione».

Pareggio per 2-2 tra Castelnuovese (1) e Poggio Mirteto (1), a segno con Evangelisti su calcio di rigore e Marchesani. Soddisfatto il direttore del settore giovanile sabino, Gianluca Cianfa: «Un buon punto fuori casa. Il gruppo ha affrontato la gara con l'approccio giusto, sotto la guida attenta del nuovo tecnico Francesco D'Amico. Ringrazio l'allenatore della prima squadra, Antonio Domenici, per aver provvisoriamente seguito i ragazzi e faccio un in bocca al lupo al subentrato mister, che rappresenta senza dubbio i valori che da sempre la nostra società punta a trasmettere ai suoi giovani».

Risultato amaro, invece, per l'Alba Sant'Elia (1), superata 4-2 dai padroni di casa dell'Eretum Monterotondo (primi a quota 10). Inutili i gol di Valerio e Lorenzo Di Marco in una sfida che comunque non ha del tutto deluso Fabrizio Massimi, tecnico dei reatini insieme a Massimiliano Festuccia: «Partita giocata bene, con il giusto carattere. La squadra sta dimostrando di essere in crescita. Testa subito al prossimo match».

Under 19 provinciale (Roma - Girone A)

Accademia Calcio Sabina - Velinia 10-0

Passo Corese - Fiamignano Equicola 5-0: prestazione travolgente dei bianconeri, in gol con Scagnoli, Melilli, Mazurczyk, Latini e Frasca.

Mentana - Ginestra 2-1: l'unica rete degli ospiti è ad opera di Cicolani.

Gli altri risultati

Pro Fiano - Città di Fiano 0-4

Santa Lucia - Prima Porta 6-1

Tor Lupara - Futbol Montesacro 2-2

Classifica

Santa Lucia 6; Tor Lupara, Passo Corese, Città di Fiano 4; Accademia Calcio Sabina, Pro Fiano, Prima Porta, Mentana 3; Futbol Montesacro 1; Ginestra, Velinia, Fiamignalo Equicola 0