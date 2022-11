U19: successo ampio per Amatrice e Monterotondo, ok anche altre 3 reatine. Risultati e commenti

RIETI - Cala ufficialmente il sipario su un nuovo weekend calcistico dedicato alla sesta giornata dei campionati Under 19 regionale B e Under 19 provinciale. Vittorie molto larghe per Amatrice e Monterotondo, bene anche Cantalice, Accademia Calcio Sabina e Passo Corese.

Under 19 regionale B (girone B)

Successo casalingo e terzo posto condiviso con il Circolo Canottieri Roma a 12 punti. È questo il bilancio del fine settimana del Cantalice, reduce da un 2-0 ai danni del Wospac Italy (6) con gol di Seguiti che si somma ad un'autorete. «Partita giocata con grande intensità contro un avversario interessante - commenta il tecnico dei vincitori, Renato De Dominicis - Dopo aver chiuso la prima frazione sull'1-0, nella ripresa siamo stati bravi a gestire il vantaggio, a difenderci bene e a trovare il raddoppio con pazienza. Direi quindi che è stata una vittoria sofferta, ma altrettanto importante per classifica e morale».

Di nuovo un pesante ko, invece, per l'Alba Sant'Elia, superata 9-0 in trasferta dall'Aurelia Antico Aurelio e ancora fanalino di coda a 0 punti.

Under 19 provinciale (Rieti)

Tre punti casalinghi e mantenimento della vetta per l'Accademia Calcio Sabina, che si impone 3-1 contro un Mentana 2019 a cui non basta il gol di Passi. Per i biancoazzurri, reti di Rinalduzzi, Valentini e Capogrossi. «I ragazzi hanno interpretato correttamente la partita, creando molto ma non sfruttando tutte le occasioni - sostiene l'allenatore dei padroni di casa, Daniele Valenti - Tuttavia, non abbiamo subito molto, per cui penso che il risultato sia giusto».

«Per circa un'ora i ragazzi hanno tenuto bene il campo, meritando probabilmente qualcosa di più - dichiara il mister degli sconfitti, Tommaso Eusepi - Subita la seconda rete, la squadra si è però demoralizzata, concedendo troppi spazi agli avversari, che meritano sicuramente la posizione di classifica al momento ricoperta».

Insieme all'Accademia, sale nella parte più alta della classifica il Monterotondo 1935, vincitore 8-2 in casa contro una Valle del Peschiera in gol con Laureti e Barrella. Per i romani, tripletta di Teodori, doppietta di Biasetti e Pecchi e gol di Petri. «Siamo partiti male, regalando due reti alla formazione ospite, ma in seguito abbiamo avuto un'ottima reazione - spiega l'allenatore eretino Massimo Malizia - Da quel momento in poi, la prestazione è stata perfetta».

«Dopo essere passati in vantaggio di due gol, abbiamo avuto un blackout totale, credendo di aver già vinto la partita - afferma il mister della Valle del Peschiera, Gabriele D'Orazio - Nella ripresa, complici anche dei cambi forzati, non siamo riusciti a riprenderci, subendo l'assolo del Monterotondo, che, su sintetico, gioca molto bene e con velocità. Dal canto nostro, è senz'altro da lodare l'atteggiamento dei ragazzi, che hanno fatto di tutto per riportare il match sulla carreggiata giusta».

Tra le mura amiche, un Amatrice travolgente liquida 7-1 la Pro Fiano grazie ad una tripletta di Lozano e ai gol di Rojas, Acampa, Petrucci e Macellari. Dall'altra parte, rete della bandiera firmata da Pagliuca. «Abbiamo cominciato la partita con un'alta intensità di gioco, interpretando benissimo i primi 30 minuti e chiudendo il primo tempo avanti 3-1 - dichiara il tecnico amatriciano, Piero Lunari - Nella seconda frazione, abbiamo continuato ad amministrare con attenzione il risultato, rendendo il punteggio ancora più largo. Complimenti a tutti i ragazzi. Le vittorie aiutano senza dubbio ad allenarsi meglio».

«Ci siamo presentati senza otto giocatori titolari e purtroppo la differenza tra le due squadre è stata netta». Così il mister della Pro Fiano, Andrea Merloni.

Trionfo esterno per Passo Corese, corsaro 2-1 sul campo di un Ginestra in gol nel finale con Angeloni. Per i bianconeri, reti decisive di Mazurczyk e Fisiani. «Il risultato finale sarebbe potuto essere anche più rotondo - commenta il tecnico dei vincitori, Giordano Bonaventura - ma in ogni caso i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione, che si è mantenuta tale pure quando siamo rimasti in 10 uomini al ventesimo del secondo tempo».

«La prima frazione per noi è stata disastrosa - confessa il mister del Ginestra, Mirko Manganaro - Nella ripresa, invece, nonostante lo svantaggio di due gol, abbiamo avuto un approccio differente che ci ha portato a segnare un gol che ha reso meno un po' meno amara la sconfitta. Ko, nel complesso, meritato, grazie anche ad una bella prestazione del Passo Corese».

Infine, termina 2-2 il match tra Poggio Mirteto e Brictense, a segno rispettivamente con una doppietta di Carosi e i gol di Petricca e Rossetti. «Purtroppo ancora una partita buttata da parte nostra - dichiara il tecnico mirtense, Andrea Di Battista - Complici anche diverse assenze, continuiamo ad essere sfortunati, costruendo tanto e raccogliendo troppo poco. Un applauso, in particolare, a Carosi per la doppia realizzazione».

Classifica

Monterotondo 1935, Accademia Calcio Sabina 13

Ginestra 10

Amatrice, Passo Corese 9

Pro Fiano 7

Valle del Peschiera 6

Poggio Mirteto 4

Mentana 3

Brictense 1