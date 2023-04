U19 regionale: sconfitta beffarda per Cantalice, sempre più complessa la situazione dell’Alba Sant’Elia

RIETI – Weekend grigio per Cantalice e Alba Sant’Elia, reduci da due sconfitte nel 22°turno del campionato Under 19 regionale B (girone B). Delusione da parte di entrambe le formazioni che, tuttavia, continuano a vivere situazioni di classifica del tutto diverse: a quattro giornate dalla fine del torneo, la prima è infatti quinta con 36 punti, mentre la seconda rimane all’ultimo posto, che purtroppo comporta la retrocessione diretta nei provinciali.

Le gare nel dettaglio

Ko beffardo per Cantalice sul campo del Tor Lupara (terzo a 39 punti), che alla fine si è imposto 2-1. Dopo un ottimo primo tempo, chiuso in vantaggio 1-0 grazie al gol di Giannecchini, nella ripresa la squadra biancorossa ha continuato a creare diverse occasioni da rete, ma non è riuscita ad evitare la rimonta avversaria, che è arrivata soltanto negli ultimi dieci minuti di gioco. «Abbiamo approcciato molto bene alla partita, ma poi non abbiamo avuto quella cattiveria agonistica che dovremmo sempre mantenere – afferma il tecnico cantaliciano Renato De Dominicis – Peccato, perché non abbiamo mai smesso di impostare le nostre manovre offensive contro una buona compagine, che ringraziamo per i complimenti nei nostri confronti. Dispiace, infine, per qualche errore arbitrale che ci ha penalizzato, così come c’è un po’ di amarezza per essere stati battuti solo nei minuti di recupero, ma siamo pronti a ripartire subito con il massimo entusiasmo per affrontare al meglio il finale di stagione».

Sconfitta di misura per i ragazzi dell’Alba Sant’Elia, superati 1-0 dagli ospiti dell’Athletic Soccer Academy. Reatini fanalino di coda a quota 5, romani settimi a 33.

Classifica aggiornata

Vis Aurelia 48

Aurelia Antica Aurelio 45

Tor Lupara 39

Sabazia 37

Cantalice 36

Circolo Canottieri Roma 35

Athletic Soccer Academy 33

Wospac Italy, Fidene 31

Astrea 30

Sant’Angelo Romano 24

Palombara 16

Castelverde 14

Alba Sant’Elia 5