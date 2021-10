Under 19 Regionale B: tre punti per Cantalice, pesanti ko per Alba e Poggio Mirteto

Lunedì 25 Ottobre 2021, 12:48

RIETI - Nel weekend si è giocata la seconda giornata del campionato Under 19 regionale B, che registra i primi tre punti per Cantalice, ma anche due brutte sconfitte per Alba Sant'Elia e Poggio Mirteto.

Castelnuovese - Cantalice 2-3

Gara ricca di emozioni tra due formazioni ben messe in campo. Alla fine prevalgono gli ospiti, con gol di Mastroiaco, Paris e Battisti. «Una sfida molto combattuta che, con grande grinta, abbiamo portato a casa nei tempi di recupero - dichiara il tecnico del Cantalice, Piero Lunari - All'inizio siamo andati sotto, ma non ci siamo arresi, riuscendo ad andare prima sul 2-1 e poi ad evitare che il match finisse con il risultato di 2-2. Complimenti ai ragazzi per la prestazione».

Sporting Montesacro - Alba Sant'Elia 6-0

Sfida da archiviare in fretta per la squadra reatina, travolta in trasferta da un avversario sicuramente di qualità. «Nonostante il risultato finale - afferma Massimiliano Festuccia, tecnico dell'Alba insieme a Fabrizio Massimi - l'approccio iniziale della squadra è stato perfetto, soprattutto se si pensa che nei primi tre minuti siamo andati una volta al tiro dal limite e addirittura due volte a tu per tu con il portiere senza concretizzare. In seguito, tuttavia, la legge del calcio si è fatta sentire e i padroni di casa sono andati in vantaggio. Successivamente, approfittando di un brutto fallo a centrocampo subito da un nostro ragazzo, gli avversari hanno raddoppiato e noi ci siamo molto deconcentrati, finendo per subire ben tre espulsioni piuttosto senza senso. A parte ciò, lo Sporting Montesacro è davvero una bella squadra, costruita da una società che desidero ringraziare per la sua ospitalità».

Eretum Monterotondo - Poggio Mirteto 5-1

Risultato da mettere in fretta dietro le spalle pure per Poggio Mirteto, a segno solamente con Bonifazi. Gianluca Cianfa, direttore del settore giovanile mirtense: «La partita è stata in equilibrio, sul risultato di 1-1, fino al 70esimo, quando siamo finiti in inferiorità numerica per un'espulsione molto dubbia del nostro portiere. In seguito, abbiamo subito anche alcuni infortuni e tutto ciò ha compromesso l'ultima parte della gara, nella quale gli avversari hanno segnato 4 reti una dopo l'altra. Ora è necessario guardare subito alla prossima sfida, da affrontare sempre con la massima attenzione».