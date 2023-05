U19 regionale B: fine settimana di vittorie per Cantalice e Alba Sant’Elia

RIETI – Weekend di vittorie per Cantalice e la già retrocessa Alba Sant’Elia, scese in campo per la 24° e terzultima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B). Ripercorriamo nel dettaglio i risultati ottenuti da entrambe le formazioni reatine.

Le gare

Continua a vincere il Cantalice, corsaro 3-2 in rimonta sul campo del Circolo Canottieri Roma. Sfida approcciata nel modo sbagliato dai biancorossi che, con cuore e grinta, sono poi riusciti a ribaltare i due gol avversari grazie alle reti decisive di Volpicelli, Malic e Faraglia. Con questo successo, la formazione ospite rimane in quinta posizione con 42 lunghezze. «Dopo un avvio da dimenticare che ci ha portato in svantaggio 1-0 – dichiara il tecnico cantaliciano Renato De Dominicis – abbiamo cominciato a muoverci nel modo giusto, dando vita ad un primo tempo sicuramente equilibrato. Nella ripresa abbiamo purtroppo incassato anche il 2-0, ma è stato proprio da quel momento che abbiamo avuto un’ottima reazione che ci ha consentito di portare a casa tre punti d’oro. Complimenti a tutto il gruppo, in particolare ai ragazzi che, subentrando a partita in corso, si sono fatti trovare pronti».

Trionfo casalingo per l’Alba Sant’Elia, vincitrice 7-2 contro la Castelnuovese penultima con 14 punti. Per la squadra reatina, fanalino di coda a quota 8, prova di grande orgoglio, coronata da una doppietta di Alessandrini che si aggiunge ai gol di Nobile, De Bella, Renzi, Stacchiotti e Giuseppini.

Classifica aggiornata

Vis Aurelia 54

Aurelia Antica Aurelio 46

Sabazia, Tor Lupara 43

Cantalice 42

Wospac Italy 38

Circolo Canottieri Roma 35

Astrea, Athletic Soccer Academy 34

Fidene 32

Sant’Angelo Romano 30

Palombara 16

Castelverde 14

Alba Sant’Elia 8