U19 regionale B: Cantalice torna a vincere tra le mura amiche, Alba Sant’Elia retrocessa nei provinciali

RIETI – Bella vittoria casalinga nel weekend per Cantalice, ma anche tanta delusione per l’Alba Sant’Elia, retrocessa a livello provinciale con tre giornate ancora da giocare. È questo il verdetto del 23°turno del campionato Under 19 regionale B (girone B), che negli ultimi anni ci aveva abituato ad una salvezza sempre sofferta, ma alla fine ottenuta, da parte di un’Alba che anche in questa occasione ha cercato con impegno di mantenere la categoria.

Le gare del fine settimana nel dettaglio

Cominciamo dal successo del Cantalice per 5-2 sul Palombara, che si è dovuto arrendere di fronte alla doppietta di Iacoboni e ai gol di Faraglia, Volpicelli e Giannecchini. Partita cominciata col piede sbagliato, ma poi del tutto ribaltata dalla formazione biancorossa, attualmente quinta con 39 punti che coronano una stagione sicuramente di livello. «All’inizio ci siamo distratti, però poi siamo stati bravi a dare il via alla rimonta e a chiudere il primo tempo sul 2-1 – spiega mister Renato De Dominicis – Nella seconda frazione, siamo rimasti in dieci e abbiamo rischiato qualcosa, ma alla fine abbiamo centrato un successo molto prezioso. Complimenti a tutti i ragazzi!»

Tutt’altra situazione quella dell’Alba Sant’Elia, retrocessa nel campionato provinciale dopo il 2-1 subito in trasferta contro il Sabazia. Decisivo non è stato tanto il distacco di nove punti dal Castelverde penultimo in classifica, quanto il fatto che la differenza reti detenuta dalla squadra romana è molto più ridotta rispetto a quella della formazione reatina (32 contro 75). Annata quindi complessa e sfortunata per la compagine locale, che a fine stagione dovrà ripartire da zero per continuare ad assicurare ai suoi giovani crescita e sano divertimento.

Classifica aggiornata

Vis Aurelia 51

Aurelia Antica Aurelio 46

Sabazia, Tor Lupara 40

Cantalice 39

Circolo Canottieri Roma 35

Athletic Soccer Academy 34

Wospac Italy, Fidene 32

Astrea 31

Sant’Angelo Romano 30

Palombara 16

Castelverde 14

Alba Sant’Elia 5