Under 19 regionale B al via: il calendario di Alba Sant'Elia, Cantalice e Poggio Mirteto

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 11:22

RIETI - Ai nastri di partenza una nuova stagione del campionato Under 19 regionale B. La Lnd Lazio ha infatti reso noto il calendario per l'annata 2021/2022, comunicando che le reatine Alba Sant'Elia, Cantalice e Poggio Mirteto faranno parte del girone B. Il torneo, che l'anno scorso fu interrotto definitivamente dopo la prima giornata a causa dell'emergenza Covid, prenderà il via il 16 ottobre, per poi concludersi il 23 aprile.

Il calendario delle tre squadre reatine

I giornata (16/10; 22/1)

Alba Sant'Elia - Fidene

Cantalice - Sant'Angelo Romano

Poggio Mirteto - Casal Barriera

II giornata (23/10; 29/1)

Sporting Montesacro - Alba Sant'Elia

Castelnuovese - Cantalice

Eretum Monterotondo - Poggio Mirteto

III giornata (30/10; 5/2)

Alba Sant'Elia - Casal Barriera

Cantalice - Fiano Romano

Poggio Mirteto - Sant'Angelo Romano

IV giornata (6/11; 12/2)

Eretum Monterotondo - Alba Sant'Elia

Grifone Gialloverde - Cantalice

Castelnuovese - Poggio Mirteto

V giornata (13/11; 19/2)

Alba Sant'Elia - Sant'Angelo Romano

Cantalice - Circolo Canottieri Roma

Poggio Mirteto - Fiano Romano

VI giornata (20/11; 26/2)

Castelnuovese - Alba Sant'Elia

Fidene - Cantalice

Grifone Gialloverde - Poggio Mirteto

VII giornata (27/11; 5/3)

Alba Sant'Elia - Fiano Romano

Guidonia - Cantalice

Poggio Mirteto - Circolo Canottieri Roma

VIII giornata (4/12; 12/3)

Cantalice - Poggio Mirteto

Grifone Gialloverde - Alba Sant'Elia

IX giornata (7/12; 19/3)

Alba Sant'Elia - Circolo Canottieri Roma

Tivoli 1919 - Cantalice

Poggio Mirteto - Guidonia

X giornata (11/12; 26/3)

Cantalice - Alba Sant'Elia

Fidene - Poggio Mirteto

XI giornata (18/12; 2/4)

Alba Sant'Elia - Guidonia

Sporting Montesacro - Cantalice

Tivoli 1919 - Poggio Mirteto

XII giornata (8/1; 9/4)

Poggio Mirteto - Alba Sant'Elia

Cantalice - Casal Barriera

XIII giornata (15/1; 23/4)

Alba Sant'Elia - Tivoli 1919

Eretum Monterotondo - Cantalice

Sporting Montesacro - Poggio Mirteto