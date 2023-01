U19: prima vittoria stagionale per l’Alba Sant’Elia, Passo Corese piega in casa la capolista Monterotondo. Risultati e commenti

RIETI – Entrato nel vivo il nuovo anno, è il momento di fare il punto sui campionati di calcio Under 19 che coinvolgono le formazioni reatine. A livello regionale è ripartito nel weekend il percorso di Alba Sant’Elia e Cantalice, reduci rispettivamente da una prima vittoria stagionale e da un pareggio fuori casa, mentre in ambito provinciale si sono giocati soltanto diversi recuperi, in attesa della ripresa del torneo e della decima giornata in programma nel prossimo fine settimana.

Under 19 regionale B (girone B) – X giornata

Grande gioia per l’Alba Sant’Elia che, tra le mura amiche, ha ottenuto il primo successo in campionato battendo 2-1 l’ostico Sabazia. Decisivi i gol di Mancino e Razzano in una gara giocata con carattere dai padroni di casa, reduci da una sconfitta per 6-2 nel recupero del 28 dicembre contro gli ospiti del Fidene (noni a 14 punti). Anche in quell’occasione, dove a segnare erano stati Alessandrini e Tempesta, la formazione reatina aveva dimostrato importanti miglioramenti, che ora hanno finalmente dato i primi frutti concreti: «Sono molto contento dei tre punti contro una squadra sicuramente difficile da battere – dichiara il tecnico Roberto Attorre – I ragazzi hanno meritato davvero questa soddisfazione, riuscendo a coronare mesi di impegno e sacrificio. Ora però dobbiamo dare il massimo perché la strada è ancora lunga e l’obiettivo della salvezza può essere raggiunto soltanto se riusciremo a rimanere compatti». Nonostante il risultato positivo, al momento l’Alba rimane in ultima posizione, distante due lunghezze dal Castelverde e cinque da Palombara.

Un po’ di amaro in bocca per Cantalice (decimo a quota 14), bloccato sull’1-1 fuori casa proprio da Palombara (8). Vantaggio con Volpicelli e ottima prestazione nel primo tempo per la formazione ospite, poi raggiunta nella ripresa grazie ad un gol avversario arrivato dopo una mischia in area di rigore. «Pur avendo gestito bene il match, non siamo riusciti a trovare con facilità il raddoppio – afferma l’allenatore del Cantalice Renato De Dominicis – Dopo aver subito il pari, abbiamo continuato a creare occasioni, non riuscendo però a brillare in termini di concretezza. C’è un po’ di rammarico, ma alla fine portiamo a casa questo punto che muove comunque la classifica».

Under 19 provinciale (Rieti) – recuperi

Nel periodo che va dal 28 dicembre a sabato 14 gennaio, sono cinque le sfide di recupero che hanno animato questo torneo.

Cominciamo dalle partite più recenti, in particolare da quella di sabato pomeriggio tra Passo Corese e la capolista Monterotondo 1935, dove i padroni di casa, ora quarti con 15 punti, si sono imposti con un prezioso 3-0. Gara approcciata e controllata perfettamente dai bianconeri, a segno con una doppietta del bomber Mazurczyk e una rete di Scagnoli. «Abbiamo fatto veramente una grande prestazione – confessa il mister Giordano Bonaventura – I ragazzi hanno creato moltissimo, colpendo anche un palo e sciupando almeno altre tre occasioni da gol. Abbiamo avuto, quindi, il giusto atteggiamento contro un avversario pericoloso, che è tra i più accreditati per la vittoria finale».

«Match difficile contro una squadra che si è presentata al gran completo – spiega il tecnico del Monterotondo Massimo Malizia – Sotto di un gol, non abbiamo saputo concretizzare diverse opportunità da rete, tra cui un ghiotto calcio di rigore che ci avrebbe portato sull’1-1 alla fine del primo tempo. Nella ripresa, la reazione purtroppo non c’è stata e quindi complimenti al Passo Corese per aver creduto più di noi alla possibilità di vincere l’incontro».

Qualche ora prima della sfida appena raccontata sono scese in campo Valle del Peschiera e Poggio Mirteto, con la squadra ospite che alla fine ha prevalso 1-0 grazie al gol di Carosi. Partita dura ed equilibrata, come conferma l’allenatore mirtense Andrea Di Battista: «Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, dando vita ad una gara piuttosto combattuta. Siamo felici di questa vittoria, soprattutto perché sapevamo delle insidie che avremmo potuto incontrare contro un avversario sicuramente non facile».

«Match in equilibrio con poche emozioni significative da entrambe le parti – aggiunge il mister della Valle del Peschiera Gabriele D’Orazio – Stiamo iniziando a recuperare qualche giocatore dopo l’infortunio, ma stavolta siamo apparsi troppo contratti e timorosi».

Sempre sabato è andato in scena lo scontro piuttosto sentito fra Mentana 2019 e il Ginestra del nuovo tecnico Alexandro Zossolo che, per decisione della società, da pochi giorni ha preso il posto di Mirko Manganaro. Il risultato finale è 3-1 per gli ospiti, a segno con una tripletta di un ispirato Tulli. Per i padroni di casa, reduci da una vittoria per 1-0 nel recupero del 28 dicembre contro la Brictense (gol di Pelliccioni), non è bastata la rete di Squarcia. «Per quanto riguarda la partita contro la Brictense – dichiara il tecnico del Mentana 2019 Tommaso Eusepi – posso solo dire che il risultato rispecchia quanto visto in campo e forse l'1-0 ci sta anche un po' stretto, dato che abbiamo avuto diverse occasioni da rete. In merito, invece, alla gara contro Ginestra, per 60 minuti abbiamo tenuto molto bene il campo, siamo andati in vantaggio nel primo tempo e abbiamo colpito anche una traversa. Probabilmente poteva finire diversamente anche perché nell'ultima mezz'ora la partita è diventata un po' tesa, con l'arbitro che ha dovuto interrompere il gioco più di una volta».

Infine, tornando un po’ indietro nel tempo, lo scorso 4 gennaio si è disputata anche Brictense-Amatrice, terminata 3-2 per il fanalino di coda romano che è riuscito nell’impresa di fermare la lunga striscia di risultati positivi della squadra reatina, sempre in terza posizione con 18 punti. Da una parte determinanti i gol di Cami e Fisiani insieme ad un’autorete, dall’altra insufficienti le marcature di Petrucci e Pazienza. «Abbiamo giocato una partita molto combattuta contro un avversario che, a mio avviso, non merita il suo attuale ultimo posto – spiega l'allenatore amatriciano Piero Lunari – Noi siamo stati penalizzati dalle numerose assenze, perdendo una grande occasione per raggiungere la parte più alta della classifica. Ora, in vista della ripresa del campionato, ci stiamo allenando con la fiducia nelle nostre capacità e con la consapevolezza che daremo sempre il massimo per onorare la società che rappresentiamo».

Classifica

Monterotondo 1935: 20

Accademia Calcio Sabina 19

Amatrice 18

Passo Corese, Ginestra 15

Pro Fiano 14

Poggio Mirteto 10

Valle del Peschiera 7

Mentana 2019: 6

Brictense 5