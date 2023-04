U19: Passo Corese vince il campionato e vola ai regionali, Accademia Sabina seconda a -1. Risultati e commenti

RIETI – Felicità alle stelle per l’Under 19 del Passo Corese che, dopo il successo decisivo per 1-0 sul campo della Brictense, ha potuto festeggiare non solo la vittoria del campionato provinciale reatino nell’ultima giornata, ma anche la tanto ricercata promozione nella categoria regionale. Secondo posto con soltanto un punto di distacco per un’ottima Accademia Calcio Sabina, che ha prevalso contro gli ospiti del Monterotondo 1935.

Come di consueto, ricapitoliamo ora tutti i risultati del fine settimana per i tornei juniores in cui sono coinvolte le formazioni reatine. Partiamo dall’ambito regionale, per poi concentrare l’attenzione su quello provinciale.

Under 19 regionale B (girone B) – XXI giornata

Pareggio in casa della Vis Aurelia capolista (45) per Cantalice, quarto a 36 e reduce da un prezioso 1-1 acciuffato nella ripresa con Seguiti. Prestazione di grande carattere e grinta per la formazione ospite che, dopo essere andata in svantaggio per un’ingenuità difensiva, ha fatto di tutto per poter dimostrare il proprio valore contro un difficile avversario: «Il gol incassato a freddo ci ha dato la possibilità di reagire subito da vera squadra – afferma il tecnico Renato De Dominicis – Rimasti in dieci per un colpo alla testa subito da un nostro giocatore che ora sta bene ma che inizialmente è stato trasportato in ospedale, non ci siamo disuniti e nel secondo tempo siamo riusciti con merito a portare il match in piena parità. Abbiamo poi continuato a creare molte occasioni cercando di battere un portiere davvero in gamba e allo stesso tempo abbiamo anche parato un rigore piuttosto generoso. Desidero quindi fare gli auguri di pronta guarigione al nostro difensore, così come voglio complimentarmi con tutta la squadra per le belle prestazioni che sta offrendo. I ragazzi sono tutti classe 2005 che affrontano costantemente avversari del 2003 e del 2004».

Tanto cuore, invece, non è bastato all’Alba Sant’Elia (5), che rimane all’ultimo posto dopo il beffardo ko casalingo per 3-2 contro il Tor Lupara (quinto a 36).

Under 19 provinciale (Rieti) – XVIII e ultima giornata

Tanta soddisfazione e gioia per il Passo Corese, che si è aggiudicato il campionato dopo una stagione di grande livello. Bianconeri che, con il gol di Fisiani segnato sabato nella tana della Brictense, sono riusciti a vincere la battaglia per il titolo contro l’Accademia Calcio Sabina, capace di lottare fino alla fine per cercare di riprendersi il primo posto in classifica. Una cavalcata dunque emozionante, come conferma il tecnico coresino Giordano Bonaventura: «Un fine settimana stupendo per tutta la società che, proprio come me, desidera complimentarsi con questi ragazzi per la loro straordinaria annata. Ognuno di loro ha dimostrato carattere, grinta e determinazione e quindi sono davvero felice di questo successo perché il gruppo ne aveva veramente bisogno. La partita contro la Brictense è stata complessa, visto che abbiamo trovato un avversario che ha cercato di limitare al massimo le nostre manovre offensive e che sicuramente non ha meritato l’ultima posizione. Tornando, infine, ai miei ragazzi, penso che la vittoria sia stata frutto di un miglioramento continuo. In ogni allenamento, infatti, ciascuno dei miei giocatori ha cercato di seguire le indicazioni che gli venivano impartite ed è per questo che sabato è stato bellissimo vedere il loro costante impegno finalmente ripagato».

«Innanzitutto, faccio i complimenti al Passo Corese per la vittoria del campionato – afferma il mister della Brictense Marco Travisani – Noi abbiamo fatto la nostra solita partita di carattere, quella che di solito facciamo in casa. Congratulazioni anche all'arbitro per la buona conduzione del match».

Tante emozioni fra Accademia Calcio Sabina e Monterotondo 1935, con i padroni di casa che, avendo prevalso 4-3 in rimonta grazie alla doppietta di Antonini e ai gol di Greco e Ducci, hanno ufficialmente chiuso il campionato al secondo posto. Buona prova anche per la formazione ospite, che nel primo tempo ha realizzato le sue tre reti con Petroni, Vagnone e Cicconi. «Abbiamo dato tutto per vincere il campionato e sicuramente fa male non esserci riusciti – spiega l’allenatore dell’Accademia Daniele Valenti – Tuttavia, confesso che le sensazioni e le emozioni vissute durante questa meravigliosa annata valgono più di qualsiasi altra cosa. Siamo una vera squadra e ciò va oltre il risultato sportivo. Resteranno per sempre nei cuori di tutti noi i bellissimi rapporti umani che, nel corso del tempo, si sono consolidati sempre di più. Complimenti al Passo Corese, autore di una stagione straordinaria che gli ha permesso di ottenere un primato senz’altro meritato. Siamo orgogliosi del fatto che, per batterci, hanno dovuto fare un grandissimo lavoro».

«Abbiamo approcciato la gara molto bene, per poi subire una rimonta da una squadra molto motivata nel chiudere al meglio il torneo – racconta il tecnico eretino Massimo Malizia – Faccio quindi i complimenti all’Accademia per la partita e al Passo Corese per aver vinto il campionato. Ora attendiamo l’inizio della Coppa Provincia che naturalmente proveremo a portare a casa».

Successo netto e quarto posto per Amatrice, reduce da un 5-1 ottenuto tra le mura amiche contro la Valle del Peschiera. Per i padroni di casa, decisive le doppiette di Annibaldi e Petrucci che, insieme al gol di Del Beato, hanno neutralizzato la rete avversaria di Cecchini. «La società è contenta del percorso che abbiamo fatto, essendo la nostra una squadra molto giovane, con tanti 2006/2007 – dichiara il tecnico amatriciano Enzo Lippoli – Un ringraziamento speciale a questi ragazzi per l’impegno, con la promessa che il prossimo anno saremo protagonisti».

«La partita è stata il riassunto della nostra stagione – dichiara il mister degli sconfitti Gabriele D’Orazio – Abbiamo affrontato una trasferta complicata con molte assenze legate ad impegni lavorativi, infortuni e squalifiche. Tenuto fin da subito presente il fatto che gli errori difensivi ci hanno penalizzato come non mai, siamo rimasti in nove dopo mezz’ora, ma anche in queste condizioni, pur avendo subito il gioco degli avversari, siamo riusciti a proporre qualche trama di gioco e a segnare il gol della bandiera. Ad un certo punto anche gli avversari hanno avuto due uomini in meno, ma ormai era tardi. Ringrazio i ragazzi che si sono voluti sempre impegnare per onorare al meglio la nostra annata».

Goleada di fine stagione per la Pro Fiano, che ha travolto 6-0 gli ospiti del Mentana grazie al poker di un ispirato Cala che si è sommato ai gol di Pagliuca e Frumuz. «Ottima partita che ci ha permesso di chiudere al meglio questa stagione – afferma l’allenatore dei vincitori Andrea Merloni – Siamo contenti della quinta posizione e del fatto che durante l’anno abbiano potuto giocare con noi tantissimi ragazzi del territorio di Fiano. Adesso vogliamo prepararci nel modo migliore per la Coppa Provincia, che affronteremo con il giusto atteggiamento».

«Tutto sommato sono abbastanza soddisfatto della stagione – dice il tecnico del Mentana 2019 Tommaso Eusepi – Tra alti e bassi, credo però che avremmo meritato di più alla luce del gioco espresso».

Infine si è concluso 4-2 il match ricco di amicizia e divertimento tra Ginestra e Poggio Mirteto: da una parte gol decisivi di Lazzarini, Serafini, Tosoni e Tulli, dall’altra reti di Ceccarelli e Di Giacobbe. «La partita è stata molto bella e corretta – racconta il mister dei padroni di casa Alexandro Zossolo – Con Poggio Mirteto c’è un buonissimo rapporto ed è stato piacevole assistere ad una gara in cui alla base di tutto c’è stato il rispetto reciproco. Voglio congratularmi con Lazzarini per il gol e per l’annata in cui ha dimostrato di avere ottime potenzialità, così come mi complimento con tutto il resto dei ragazzi per aver dato il possibile durante l’intera stagione. Peccato aver partecipato anche a questo incontro con diverse assenze, ma ho notato che pure gli avversari avevano lo stesso problema. Ora siamo pronti per affrontare con entusiasmo la Coppa Provincia non appena sapremo quando la competizione inizierà».

«Purtroppo le assenze ci hanno messo pure in questa occasione a dura prova – confessa l’allenatore mirtense Andrea Di Battista – Tuttavia, ritengo che abbiamo fatto un buon campionato anche senza il nostro campo a disposizione, per cui ora l’obiettivo diventa quello di migliorarsi, cercando di essere già dalla prossima stagione ancor più protagonisti rispetto a quanto lo siamo già stati finora».

La Coppa Provincia per concludere in bellezza la stagione

Come anticipato da alcuni allenatori, il campionato sarà seguito dalla Coppa Provincia, nella quale teoricamente sarebbe prevista la partecipazione delle squadre dal secondo al nono posto. Ginestra ha però confessato al Messaggero che non ci sarà e quindi è chiaro che, in attesa di conoscere la data di avvio della competizione, la Lnd di Rieti sarà chiamata ad effettuare qualche cambiamento in corso d’opera nell’organizzazione delle varie gare.

La classifica finale del campionato Under 19 provinciale reatino

Passo Corese 42

Accademia Calcio Sabina 41

Monterotondo 1935: 33

Amatrice 31

Pro Fiano 29

Poggio Mirteto 28

Ginestra 24

Mentana 2019: 15

Valle del Peschiera 10

Brictense 9