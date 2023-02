U19: Passo Corese sale al comando, pari il big match tra Accademia Sabina e Amatrice. Risultati e commenti

RIETI – Calato il sipario su un altro fine settimana di calcio Under 19, facciamo il punto sui due tornei che coinvolgono le formazioni reatine. In particolare, ci concentriamo sulle sfide del campionato provinciale visto che, a livello regionale, è stata rinviata per neve sul terreno di gioco la partita tra Cantalice (undicesimo a 17 punti) e Aurelia Antica Aurelio (seconda a 23) ed è arrivata l’ennesima sconfitta per l’Alba Sant’Elia che, ancora in ultima posizione a quota 3, si è arresa ai padroni di casa dell’Astrea (20) che si sono imposti 5-0. Entrambi i match erano validi per la tredicesima giornata.

Tra i risultati più rilevanti in ambito provinciale, c’è invece quello di Passo Corese che, grazie alla netta vittoria sul campo del Poggio Mirteto insieme al ko di Monterotondo e al pari dell’Accademia Sabina, è ora al comando della classifica.

Le sfide dell’Under 19 provinciale nel dettaglio – XII giornata

Cominciamo proprio dal prezioso successo della neocapolista Passo Corese, corsara 4-0 nella tana del Poggio Mirteto grazie ai gol di Scagnoli, Rubbiani, Mazurczyk e Foresi. Al momento i bianconeri condividono i 24 punti col Monterotondo, battuto fuori casa da un’ottima Pro Fiano. «Nel primo tempo, anche per merito degli avversari, non siamo stati eccezionali – confessa il tecnico coresino Giordano Bonaventura – Nella ripresa, invece, siamo stati molto più incisivi, giocando in maniera molto più fluida e serena. Complimenti a tutto il mio gruppo!»

«Purtroppo continuiamo ad essere penalizzati dal fatto che disponiamo di una rosa davvero corta – replica l’allenatore mirtense Andrea Di Battista – I ragazzi, fin quando riescono a reggere il ritmo da un punto di vista fisico, giocano correttamente, ma poi spesso subiscono l’organizzazione delle altre squadre e cominciano ad andare in difficoltà. Meriteremmo sicuramente di più».

Come anticipato, fine settimana amaro per il Monterotondo 1935 che, dopo il pari con la Brictense, stavolta è stato superato 3-1 dalla Pro Fiano, a segno due volte con Palozzi e poi con Bonacasata. Per gli eretini, apparsi piuttosto sottotono, rete di Vagnone. «Sono molto soddisfatto della prestazione a viso aperto contro una formazione complessa – spiega il mister dei vincitori Andrea Merloni – A seguito dell’1-1 subito, non ci siamo arresi, portando a casa un punteggio meritato».

«Purtroppo abbiamo avuto un calo mentale e abbiamo affrontato la partita nel modo peggiore – dichiara il tecnico del Monterotondo Massimo Malizia – Resettiamo tutto e ripartiamo con forza già dal weekend in arrivo».

Emozioni e gol nel big match d’alta classifica tra Accademia Calcio Sabina e Amatrice, terminato 2-2 con reti biancoazzurre di Capogrossi e Ducci a cui ha risposto una doppietta di un ispirato Lozano. «Bella partita – afferma il mister dell’Accademia Daniele Valenti – Loro si sono presentati con individualità di un’altra categoria, noi abbiamo giocato più da squadra. Dopo una prima frazione equilibrata, nel secondo tempo abbiamo creato tanto e forse avremmo potuto trovare qualcosa in più rispetto al pareggio. Più passa il tempo, più le partite cominciano ad avere un peso particolare. Fin dal prossimo incontro dobbiamo mostrarci pronti per trovare i tre punti».

«Nonostante siamo andati due volte in vantaggio – dice l’allenatore amatriciano Piero Lunari – il pareggio mi sembra un risultato giusto visto che, in alcuni momenti, abbiamo anche rischiato di perdere. Premesso che, a mio avviso, abbiamo affrontato la formazione più forte del torneo, per noi era importante riprendere a far punti dopo i due ko da cui eravamo reduci».

Sorrisi e soddisfazione per il Ginestra che, tra le mura amiche, ha superato 2-0 i romani della Brictense. Decisiva una doppietta di Braconi contro un avversario che, nonostante la prematura inferiorità numerica a causa di un’espulsione, ha saputo resistere bene per gran parte della partita. «Abbiamo gestito nel modo giusto la sfida a partire dalla prima frazione – racconta il tecnico del Ginestra Alexandro Zossolo – Nella ripresa abbiamo continuato a mostrare un buon calcio, che ci auguriamo di poter replicare anche nelle due sfide da recuperare contro Accademia Sabina e Amatrice. Complimenti poi all’arbitro, con cui mi sono voluto congratulare pure di persona vista l’ottima conduzione di gara».

«Anche se abbiamo perso, i ragazzi continuano nel loro processo di costante miglioramento – afferma il mister della Brictense Marco Travisani – L’espulsione subita dopo 5 minuti ci ha sicuramente penalizzato, ma abbiamo comunque espresso un buon calcio, sprecando varie occasioni e non facendo mai mancare grinta e carattere».

Infine, è terminato 1-0 per il Mentana 2019 l’incontro in casa della Valle del Peschiera. Per la formazione capitolina, determinante la rete di Lalli appena entrato in campo dalla panchina. «Le tante assenze non ci hanno demoralizzato, portandoci a disputare una bellissima partita in cui abbiamo avuto diverse opportunità da gol – racconta l’allenatore del Mentana 2019 Tommaso Eusepi – Bravi tutti!»

«Si è chiusa un’altra sfida in cui non abbiamo raccolto quanto seminato – aggiunge il tecnico degli sconfitti Gabriele D’Orazio – La rete degli avversari mi è sembrata in fuorigioco, ma evidente è stata la nostra incapacità di concretizzare le occasioni avute. Peccato, soprattutto perché abbiamo proposto interessanti trame di gioco».

Classifica aggiornata

Passo Corese, Monterotondo 1935: 24

Accademia Calcio Sabina 23

Pro Fiano 20

Amatrice 19

Ginestra 18

Poggio Mirteto 13

Valle del Peschiera 10

Mentana 2019: 9

Brictense 6