U19: pareggio per Cantalice, sconfitta netta per l’Alba Sant’Elia. Annullato il Trofeo Ciccaglioni

RIETI – Si chiude con un pareggio e una sconfitta il fine settimana calcistico di Cantalice e Alba Sant’Elia, impegnate nella 25° e penultima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B). Ripercorriamo più nel dettaglio quanto avvenuto in entrambe le partite delle compagini reatine.

Le gare

Reti inviolate fra Cantalice e Fidene al termine di un match giocato molto in attacco da parte dei padroni di casa. Risultato che mantiene la formazione biancorossa quinta a quota 43, mentre gli avversari romani si collocano in decima posizione a 33. «Dispiace per il punteggio finale viste le numerose occasioni create – spiega il tecnico Renato De Dominicis – Guardando già all’ultimo impegno del torneo, desidero rivolgere i miei complimenti al portiere del Fidene, autore di una serie di interventi che ci hanno impedito di segnare».

Ko esterno sul campo del Wospac Italy per l’Alba Sant’Elia, superata 8-2 nonostante i gol di Cipolloni e Alessandrini. Squadra ospite ultima con 8 punti e retrocessa a livello provinciale, romani sesti a 41.

Classifica aggiornata

Vis Aurelia 54

Aurelia Antica Aurelio 49

Sabazia 46

Tor Lupara, Cantalice 43

Wospac Italy, Circolo Canottieri Roma 41

Astrea, Athletic Soccer Academy 37

Fidene, Sant’Angelo Romano 33

Palombara 16

Castelverde 14

Alba Sant’Elia 8

L’annullamento del Trofeo Ciccaglioni

Spostando per un istante l’attenzione all’ambito provinciale, non si svolgerà la tradizionale competizione che, dal prossimo weekend, avrebbe messo a confronto le squadre dal secondo al nono posto. Il motivo è da ricondurre proprio alla mancata partecipazione di alcune delle formazioni coinvolte.