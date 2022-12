U19: Monterotondo e Accademia Sabina mantengono la vetta, altra goleada per Amatrice. Risultati e commenti

RIETI - Terminate nel weekend le gare della settima giornata dei campionati Under 19 regionale e provinciale, facciamo il punto sui risultati dei gironi che coinvolgono le formazioni reatine.

Nel complesso, sorridono tre squadre: Monterotondo 1935, Accademia Calcio Sabina e Amatrice.

Under 19 regionale (girone B)

Ospite dell'Astrea (settimo a 10 punti), Cantalice (quinto a quota 12) cade 5-2. Ai biancorossi, a segno con Caiazza e Volpicelli, non è bastata una buona prestazione e la creazione di diverse occasioni da gol. «Risultato purtroppo bugiardo - dichiara il tecnico degli sconfitti, Renato De Dominicis - All'inizio siamo partiti molto forte e siamo riusciti anche ad andare in vantaggio, ma in seguito siamo andati in totale blackout, subendo 3 gol in cinque minuti. Nella ripresa abbiamo provato a ribaltare il match, ma ci siamo riusciti parzialmente, non sfruttando a pieno le opportunità che ci si sono presentate e venendo un po' condizionati dagli errori arbitrali. Ora torniamo ad allenarci con serenità, pronti per affrontare la capolista Vis Aurelia nel fine settimana in arrivo».

Ennesimo ko ma segnali di miglioramento per l'Alba Sant'Elia (ultima a 0 punti), superata 2-0 in casa dal Sant'Angelo Romano (9). «Abbiamo perso subendo entrambi i gol negli ultimi minuti - spiega il mister Roberto Attorre - Tuttavia, sabato abbiamo espresso davvero un buon gioco e quindi continuo ad essere fiducioso per il prosieguo della stagione. Nonostante le assenze che continuano a penalizzarci, ci stiamo allenando con intensità e faremo di tutto per ottenere la salvezza».

Under 19 provinciale (Rieti)

Successo importante e mantenimento della vetta condivisa con l'Accademia Sabina per il Monterotondo 1935, reduce da un 4-0 rifilato al Poggio Mirteto con doppietta di Biasetti e reti di Teodori e Viagnone. «Fin dai primi minuti abbiamo impostato la partita perfettamente - commenta il tecnico eretino, Massimo Malizia - non facendoci sorprendere dalle trame di gioco degli avversari, che ritengo una delle migliori squadre incontrate finora».

Come anticipato, grazie ai gol di Rinalduzzi e Capogrossi, vince anche l'Accademia Sabina, precisamente nella tana del Passo Corese con il risultato di 2-1. Per gli sconfitti, insufficiente il gol di Marra. «Anche se abbiamo avuto la meglio, non abbiamo approcciato la gara nel migliore dei modi – confessa l’allenatore biancoazzurro Daniele Valenti – Nella ripresa, dopo essere andati sotto 1-0, siamo gradualmente cresciuti, riuscendo a rimontare con l’ausilio di episodi favorevoli, ma anche dimostrando maggiore carattere e voglia di portare a casa i tre punti. Complimenti ai miei ragazzi, ma anche a Passo Corese per la buona prestazione».

«Una gara difficile con diversi ragazzi più piccoli in campo per noi - spiega il tecnico avversario Giordano Bonaventura - Abbiamo tenuto bene il campo, ma purtroppo, dopo aver subito l'1-1 con un nostro uomo a terra, ci siamo innervositi, perdendo lucidità e incassando la rimonta. Dobbiamo lavorare sul mantenimento della calma e sulla capacità di gestire con razionalità le situazioni di gioco più complesse».

Ancora un ampio risultato per Amatrice, che travolge in trasferta 7-0 il Mentana 2019 con doppiette di Petrucci, Pignoli e Lozano e gol di Acampa. «Un'ottima prestazione per il mio gruppo - afferma il mister dei vincitori, Piero Lunari - Peccato per il campo che, a mio avviso, era ai limiti della praticabilità. Avanti così!»

Si chiude, invece, 1-1 l'incontro tra Valle del Peschiera e Ginestra, a segno rispettivamente con Barrella e Serafini. «Pur avendo concesso il pareggio su rigore al 94', non posso rimproverare molto ai ragazzi - dichiara il tecnico dei padroni di casa, Gabriele D'Orazio - Abbiamo concesso pochissimo e siamo riusciti a sbagliare diverse occasioni da gol. Tuttavia, i quattordici giocatori convocabili hanno dato tutto per cercare di portare a casa la vittoria. Speriamo di recuperare qualche elemento per la prossima gara, visto che siamo ancora alle prese con varie assenze».

«Nonostante le numerose assenze e i pochi cambi a disposizione, siamo riusciti ad acciuffare il pari - aggiunge il mister del Ginestra, Mirko Manganaro - Peccato per il punteggio finale, visto che, a mio avviso, siamo apparsi superiori da un punto di vista tecnico-tattico. Purtroppo, però, anche questa volta abbiamo sprecato troppo sotto porta».

Termina, infine, 2-2 il match tutto romano fra Pro Fiano e Brictense. Da una parte gol di Bonacasata e Cala, dall'altra di Cami e Petricca. Soddisfatto ma consapevole della necessità di crescere è l'allenatore ospite Marco Travisani, mentre resta un po' di amaro in bocca alla squadra di casa, come conferma il tecnico Andrea Merloni: «Sfida dominata soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo sbagliato un rigore, continuando a gestire il vantaggio e subendo il pari solo negli ultimi dieci minuti. Dispiace per il risultato finale, ma ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo in vista del prossimo impegno».

Classifica

Monterotondo 1935, Accademia Calcio Sabina 16

Amatrice 12

Ginestra 11

Passo Corese 9

Pro Fiano 8

Valle del Peschiera 7

Poggio Mirteto 4

Mentana 2019: 3

Brictense 2