UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B) - XX GIORNATA

Classifica

UNDER 19 PROVINCIALE - XVI GIORNATA

Classifica

RIETI - Escludendo la partita Passo Corese - Maglianese, che sarà data vinta a tavolino dai padroni di casa per assenza degli ospiti, il forte vento del fine settimana ha determinato il rinvio, a data da destinarsi, di tutte le altre gare delle squadre reatine partecipanti ai campionati Under 19 regionale B (girone B) e Under 19 provinciale.I risultati: Guidonia - Alba Sant'Elia RINVIATA; Real Tuscolano - Fiano Romano 1-2; Atletico Torrenova - Tor Sapienza 0-2; Castelnuovese - Libertas Centocelle 1-1; Eretum Monterotondo - Football Riano 2-1; Lupa Frascati - Grifone Gialloverde 1-2; Polisportiva De Rossi - Licenza 4-1.: Tor Sapienza 39; Polisportiva De Rossi 37; Atletico Torrenova 32; Eretum Monterotondo 30; Libertas Centocelle, Fiano Romano 27; Real Tuscolano, Grifone Gialloverde 25; Lupa Frascati, Licenza 19; Guidonia 18; Football Riano, Castelnuovese 13; Alba Sant'Elia 10. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse nei provinciali.Le sfide rinviate: 4 Strade - Selci; Brictense - Cantalice; Equicola - Poggio Nativo; Poggio Mirteto - Real Monterotondo Scalo.A causa di influenze e infortuni, non disponendo del numero minimo di giocatori da schierare in campo, la Maglianese non si presenta nella tana del Passo Corese, che, pertanto, vincerà automaticamente 3-0 a tavolino.Turno di riposo osservato dalla Spes Poggio FidoniDa segnalare che 4 Strade ha vinto il ricorso presentato contro il Real Monterotondo, reo di aver schierato ben 5 fuoriquota nel match vinto 3-1 contro i reatini nel quattordicesimo turno. In virtù della decisione del giudice sportivo, quest'ultimi si aggiudicano lo scontro con il risultato di 3-0 attribuito d'ufficio.: Cantalice 28; Real Monterotondo Scalo 27; Quattro Strade 25; Poggio Mirteto 22; Passo Corese 21; Brictense 14; Poggio Nativo 13; Selci 12; Maglianese 9; Equicola 7; Spes Poggio Fidoni 3. Si sono ritirate Amatrice e Salto Cicolano.