U19: doppia vittoria del Cantalice, Passo Corese e Accademia Sabina si giocheranno il titolo nell’ultima giornata. Risultati e commenti

RIETI – Archiviata nel fine settimana un’ulteriore giornata dei campionati Under 19, riepiloghiamo i risultati dei due tornei che coinvolgono diverse formazioni reatine. A livello regionale Cantalice si è aggiudicato lo scontro casalingo con l’Astrea dopo il successo nel recupero di mercoledì contro Sant’Angelo Romano, mentre in ambito provinciale continuano a vincere Passo Corese e Accademia Calcio Sabina, che si giocheranno il titolo nell’ultimo turno previsto nel prossimo weekend.

Under 19 regionale B (girone B) – XX giornata

Doppio successo casalingo tra mercoledì e sabato per Cantalice, prima vincitore 5-0 nel recupero contro Sant'Angelo Romano (undicesimo a 25) e poi 3-1 contro l'Astrea (nona a 27). Vittorie preziosissime per i biancorossi, ora addirittura terzi a quota 35 e distanti 9 lunghezze dalla Vis Aurelia capolista. Nella prima sfida, doppiette di Paris e Volpicelli e gol di Giannecchini, che si è poi ripetuto nel secondo match insieme alle reti di Pizzoli e ancora una volta di Volpicelli.

«I ragazzi sono reduci da un periodo di grande forma che sta esaltando tutto il loro impegno - dichiara mister Renato De Dominicis - Voglio complimentarmi con ognuno di loro per la grinta e per la capacità di ragionare da vera squadra. Un applauso anche a chi, subentrando dalla panchina, si fa trovare sempre pronto».

Ennesimo pari per 2-2 per l'Alba Sant'Elia (ultima a quota 6), che stavolta è riuscita a bloccare in trasferta proprio il Sant'Angelo Romano. Per i reatini che, anche soltanto di una posizione, devono risalire la classifica per evitare la retrocessione automatica nel torneo provinciale, gol di Salusest e Di Bella.

Under 19 provinciale (Rieti) - XVII e penultima giornata

Tre punti molto importanti per Passo Corese che, ad una giornata dalla fine del campionato, mantiene il primato dopo il 4-0 rifilato all'Amatrice. Decisivi i gol di Tiberi, Fisiani, Melilli e Scagnoli. Ora ai bianconeri manca solo l'ostacolo Brictense, ma in agguato rimane sempre l'Accademia Sabina, lontana soltanto un punto.

«Sapevamo del grande valore di questa partita - spiega il tecnico sabino Giordano Bonaventura - Abbiamo cercato con pazienza la prima rete e poi da lì la gara è stata più in discesa. Faccio comunque i complimenti all'Amatrice perché ha dimostrato di essere una squadra ben attrezzata. Ora ci aspetta un ultimo ostacolo e poi speriamo di poter esultare. I ragazzi lo meriterebbero».

«Abbiamo perso contro una delle migliori compagini del torneo - replica il mister dell'Amatrice Enzo Lippoli - Anche se fino alla mezz’ora del primo tempo la partita è stata equilibrata, in seguito, su un paio di disattenzioni, abbiamo subito i primi due gol. Nella ripresa abbiamo cercato di fare qualcosa per riaprire la gara, ma ci siamo sbilanciati troppo favorendo gli avversari. In ogni caso, essendo la nostra una squadra molto giovane, faccio i complimenti ai ragazzi per l’impegno e allo stesso tempo mi congratulo con il Passo Corese per il primato».

Come anticipato, insegue la vetta fino alla fine l'Accademia Calcio Sabina, corsara 3-2 su una Valle del Peschiera a cui non sono bastate le realizzazioni di Cortesi e Mezzetti. Partita ben approcciata da entrambe le squadre, ma che alla fine ha visto gli ospiti prevalere grazie ai gol determinanti di Rinalduzzi, Ducci e Bernabucci.

«Una buona gara di fine stagione in cui però avremmo potuto sicuramente fare meglio - afferma l'allenatore dell'Accademia Daniele Valenti - Il nostro obiettivo è stato, sin dalla prima giornata, lottare per il campionato e così sta avvenendo. Vedremo come andrà a finire».

«Ko di misura contro una buona formazione - replica il tecnico dei padroni di casa Gabriele D'Orazio - Dopo aver subito il primo gol con la difesa che si era fermata per sospetto fuorigioco, siamo rimasti in dieci a causa di un'espulsione. Da quel momento, abbiamo incassato altre due reti, ma abbiamo voluto reagire il più possibile, accorciando le distanze con una certa stanchezza. Scontro alla pari, ma complimenti all'Accademia per la stagione!»

Terzo posto del tutto in cassaforte per Monterotondo, vincitore 6-2 contro gli ospiti del Ginestra grazie alle doppiette di Vagnoni, Teodori e Bussotti. «Sono molto soddisfatto della prova dei miei giocatori - sostiene mister Massimo Malizia - Ci siamo mossi bene dall'inizio alla fine, un applauso ai ragazzi!»

Quinta posizione per un bel Poggio Mirteto, in grado di aggiudicarsi per 3-1 il match contro una Pro Fiano in gol con Frumuz. Per i vincitori, reti di Castillo, Thao e Cimino che coronano lo splendido momento di forma dell'intero collettivo. «I ragazzi sono stati molto bravi - chiosa l'allenatore mirtense Andrea Di Battista - Godiamoci questo periodo ricco di successi».

«Siamo scesi in campo con qualche assenza importante - spiega il tecnico della Pro Fiano Andrea Merloni - Congratulazioni agli avversari per la buona prestazione, noi abbiamo fatto il possibile non avendo più nulla di particolare da chiedere a questo torneo».

Infine, vince tra le mura amiche anche il Mentana 2019 contro una Brictense a segno con Crocetti e Cami. Per i padroni di casa, autori di un'interessante prova, gol di Di Giglio, Pandolfi e Marghinotti che si sommano ad un'autorete. «Ottima prestazione dei miei ragazzi, che sono stati in grado di gestire il risultato nonostante l'espulsione subita all'80esimo». Questo il commento entusiasta del mister del Mentana Tommaso Eusepi.

Classifica aggiornata

Passo Corese 39

Accademia Calcio Sabina 38

Monterotondo 1935: 33

Amatrice, Poggio Mirteto: 28

Pro Fiano 26

Ginestra 21

Mentana 2019: 15

Valle del Peschiera 10

Brictense 9