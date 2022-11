U19: Cantalice corsaro, 5 gare rinviate per maltempo, sale in vetta l'Accademia Sabina. Risultati e commenti

RIETI - Il maltempo abbattutosi sul Lazio nel pomeriggio di sabato ha limitato in maniera notevole lo svolgimento della quinta giornata dei campionati Under 19. Solo due le gare che si sono giocate: a livello regionale Cantalice ha espugnato il campo del Castelverde, mentre in ambito provinciale, nell'unico posticipo di domenica pomeriggio, l'Accademia Calcio Sabina ha superato i padroni di casa della Pro Fiano, piazzandosi momentaneamente al vertice della classifica con Ginestra e Monterotondo 1935.

Le gare in dettaglio

Under 19 regionale B (girone B)

Tre punti preziosi per Cantalice (ora al quarto posto con 9 punti), corsaro 1-0 in casa del Castelverde (1) grazie al gol di Giannecchini. Sfida anche in questo caso condizionata dalla forte pioggia di sabato pomeriggio, ma allo stesso tempo affrontata con coraggio dai biancorossi, incisivi soprattutto nella ripresa: «Siamo scesi in campo subito alla ricerca della vittoria, creando numerose occasioni da gol - dichiara il tecnico degli ospiti, Renato De Dominicis - Il vantaggio è arrivato solo nel secondo tempo e da quel momento in poi siamo stati bravi a gestire il punteggio. Complimenti ai ragazzi per l'atteggiamento dimostrato su un terreno di gioco difficile. Ora dobbiamo lavorare sulla necessità di essere ancora più cinici sotto porta».

Rinviata a data da destinarsi Alba Sant'Elia (0) - Fidene (4).

Under 19 provinciale - Rieti

Successo 2-1 in trasferta contro la Pro Fiano e primo posto condiviso per l'Accademia Calcio Sabina, a segno con Greco e Capogrossi. Per i romani inutile la rete di Cardella. «Partita che non abbiamo giocato al meglio - confessa il mister dei biancoazzurri, Daniele Valenti - ma che fortunatamente siamo riusciti a portare a casa. Congratulazioni al mio gruppo, che adesso dovrà essere bravo a mantenere la continuità nei risultati».

«Peccato per la sconfitta visto che avremmo meritato anche di vincere - commenta l'allenatore della Pro Fiano, Andrea Merloni - Abbiamo creato tanto, ma purtroppo abbiamo perso a causa di due occasioni concesse. Dispiace anche per la traversa all'ultimo secondo. Ora testa al prossimo impegno ufficiale».

Le gare rimandate a data da destinarsi

Brictense - Amatrice

Mentana 2019 - Ginestra

Valle del Peschiera - Poggio Mirteto

Passo Corese - Monterotondo 1935

Classifica

Accademia Calcio Sabina, Ginestra, Monterotondo 1935: 10

Pro Fiano 7

Valle del Peschiera, Passo Corese, Amatrice 6

Poggio Mirteto, Mentana 2019: 3

Brictense 0