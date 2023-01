U19: Cantalice torna al successo in casa, Monterotondo vince lo scontro al vertice con Amatrice. Risultati e commenti

RIETI – Si è appena concluso un nuovo weekend calcistico in cui, oltre allo svolgimento delle gare dell’Under 19 regionale, sono ripartite a pieno anche quelle della stessa categoria a livello provinciale. Ritorno al successo per Cantalice, mentre Monterotondo vince lo scontro al vertice con Amatrice e gioisce proprio come Accademia Calcio Sabina, Poggio Mirteto, Passo Corese e Valle del Peschiera.

Under 19 regionale (girone B) – XI giornata

Preziosa vittoria casalinga per Cantalice, che batte 3-1 il Circolo Canottieri Roma (decimo a 15 punti) e si piazza in settima posizione a quota 17. Partita giocata con carattere e intensità dai biancorossi, a segno con una doppietta di Volpicelli e un gol di Francia. «Buona prestazione in cui siamo partiti subito col piglio giusto – dichiara il tecnico del Cantalice Renato De Dominicis – Dopo un ottimo primo tempo, chiuso sul 2-0, nella ripresa siamo stati molto bravi a mantenere il vantaggio. Faccio i complimenti ai ragazzi per la loro voglia di lottare, ora continuiamo così».

Situazione del tutto diversa per l’Alba Sant’Elia (ultima a 3 punti) che, nonostante il gol di Mancino, viene travolta 5-1 in trasferta nello scontro salvezza con il Castelverde (8). «Purtroppo siamo scesi sul terreno di gioco senza cinque titolari – afferma il mister reatino Roberto Attorre – Tuttavia i ragazzi che hanno sostituito gli assenti hanno dato il massimo. Continuiamo senza troppe distrazioni a lavorare».

Under 19 provinciale (Rieti) – X giornata

Successo importante per la capolista Monterotondo 1935, reduce da un 3-1 ai danni di un Amatrice a cui non basta Annibaldi. Per la formazione romana, gol di Pecchi, Petroni e Cicconi che hanno coronato una gara ben giocata dall’inizio alla fine: «Sfida impostata perfettamente contro un ottimo avversario – spiega l’allenatore eretino Massimo Malizia – Siamo stati sempre concentrati e determinati e quindi congratulazioni alla mia squadra, brava proprio come l’Amatrice, formazione degna della posizione che ricopre».

«Match che abbiamo perso soprattutto a causa di due disattenzioni individuali che hanno causato altrettante reti – confessa il tecnico amatriciano Piero Lunari – Nella ripresa abbiamo cercato di riacciuffare le redini della partita, creando molte occasioni non capitalizzate. Peccato per il terzo gol subito, arrivato su una ribattuta del portiere che aveva appena parato il calcio di rigore concesso agli avversari. Proveremo a rifarci sabato prossimo, mettendo da parte questo risultato in cui la differenza di età fra le due compagini si è certamente avvertita».

Vittoria esterna per l’Accademia Calcio Sabina, corsara 1-0 a Monteleone Sabino contro un Ginestra sconfitto da una rete di Walecki. Secondo posto consolidato per la formazione ospite al termine di una gara complessa e tesa: «Partita molto difficile – dichiara il mister biancoazzurro Daniele Valenti – Sono molto contento della mia squadra e allo stesso tempo della crescita di ogni singolo. Sono un allenatore fortunato».

Amareggiato, invece, il tecnico del Ginestra Alexandro Zossolo: «Sfida caratterizzata da un pessimo arbitraggio. Tra le tante situazioni strane viste durante l’incontro, non si capisce per quale motivo il direttore di gara abbia voluto annullare un regolare gol da noi realizzato su calcio di rigore. Alla luce di ciò e di altri errori piuttosto inaccettabili, la società prenderà sicuramente provvedimenti nelle sedi opportune».

Un po’ di nervosismo anche tra Passo Corese e Pro Fiano, dove i padroni di casa, ora terzi insieme ad Amatrice, si sono imposti per 5-1 con doppietta di Mazurczyc e reti di Tiberi, Scagnoli e Scarinci che neutralizzano il gol capitolino di Frumuz. «La partita é stata molto tesa e spezzettata, contro un avversario tosto, agguerrito e ben allenato – confessa il mister dei vincitori Giordano Bonaventura – Non siamo riusciti a mantenere la calma che chiedo sempre e quindi ad esprimere il nostro solito gioco avvolgente. Lo abbiamo fatto dieci minuti nel primo tempo ed abbiamo fatto tre gol. Nella ripresa eravamo più tranquilli, abbiamo espresso un buon calcio ed infatti abbiamo segnato due reti e sciupato molte altre palle gol senza subire tiri. Vorrei, infine, fare due menzioni particolari: la prima ad Emanuele Scarinci, al suo primo gol stagionale dopo un infortunio importante che lo ha costretto molte partite fuori, l’altra ad Alessandro Tiberi, ragazzo che ci ha dato e ci sta dando una grossa mano in un momento dove abbiamo molti esterni infortunati».

«Partita da dimenticare ma indirizzata anche dall’arbitro che ha assegnato subito un rigore dubbio a favore degli avversari – spiega l’allenatore della Pro Fiano Andrea Merloni – Testa al prossimo impegno contro la Valle del Peschiera».

Ed è proprio di quest’ultima formazione che ora approfondiamo il risultato, visto che, al termine dei 90 minuti, il match con la Brictense si è chiuso con una vittoria per 1-0. Decisivo il gol di Labartino. «Anche in questa prima sfida del 2023 ci siamo trovati in difficoltà a livello numerico – racconta il tecnico della Valle del Peschiera Gabriele D’Orazio – Tuttavia, i ragazzi disponibili si stanno allenando con grande intensità, dimostrando un enorme impegno durante tutte le partite. Abbiamo giocato un buon primo tempo, andando in vantaggio dopo mezz’ora e non concedendo praticamente nulla. Nella ripresa siamo stati invece più generosi e abbiamo rischiato qualcosa, ma, pur non avendo trovato il raddoppio, abbiamo ripreso in mano l’incontro, ottenendo alla fine tre punti importanti».

«Abbiamo disputato una buona partita che purtroppo è stata caratterizzata da un arbitraggio che ci ha molto penalizzato e che ci ha fatto sentire un po’ presi in giro – afferma il mister della Brictense Marco Travisani – Per il resto, siamo stati sfortunati, visto che siamo stati sconfitti dall’unico tiro in porta subito».

Infine, arriva un bel risultato per Poggio Mirteto, reduce da un 2-1 ai danni di un Mentana 2019 a segno con Rosari. Sfida approcciata con il giusto atteggiamento dai padroni di casa, in gol con Carosi e Di Giacobbe: «Abbiamo ottenuto tre punti molto preziosi – spiega l’allenatore dei vincitori Andrea Di Battista – Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi e mi auguro di poter gioire ancora nel derby di domenica pomeriggio in casa dell’Accademia Sabina».

«Gara equilibrata – aggiunge mister Tommaso Eusepi del Mentana 2019 – Forse sarebbe stato più giusto un pareggio».

Classifica

Monterotondo 1935: 23

Accademia Calcio Sabina 22

Amatrice, Passo Corese 18

Ginestra 15

Pro Fiano 14

Poggio Mirteto 13

Valle del Peschiera 10

Mentana 2019: 6

Brictense 5