U19: Cantalice si aggiudica il derby con Poggio Mirteto, vittorie anche per Ginestra e Fiamignano Equicola

RIETI - Trascorsa la pausa pasquale, sono tornate in campo le squadre reatine coinvolte nei campionati Under 19 regionale B e Under 19 provinciale. Vittorie preziose per Cantalice, Ginestra e Fiamignano Equicola.

Under 19 regionale (girone B) - XXI giornata

Termina 2-0 per Cantalice (sesto a 35 punti) il derby sabino contro i padroni di casa del Poggio Mirteto (fanalino di coda a quota 8). Decisive le reti di Creazzo e Mastroiaco. «Fin da subito - dichiara il tecnico biancorosso, Renato De Dominicis - abbiamo giocato un'ottima partita, creando numerose occasioni da rete che alla fine del primo tempo ci hanno portato sull'1-0. Nella ripresa, una volta trovato il raddoppio, abbiamo mantenuto il controllo contro un avversario che non ci ha mai impensierito particolarmente».

Sfortunato ko e cammino verso la salvezza in salita per l'Alba Sant'Elia (penultima a 8), piegata 4-3 dagli ospiti del Grifone Gialloverde (32). Per i reatini, non basta la doppietta di Fusacchia che si somma al gol di Addante. «Una gara rocambolesca - afferma Antonio Pilati, mister dei padroni di casa - nella quale la fortuna non è stata sicuramente dalla nostra parte. Peccato, soprattutto perché eravamo passati in vantaggio sul 2-0, per poi riuscire a trovare anche il pareggio. Ora stringiamo i denti e cerchiamo di fare il possibile per rimanere nella categoria regionale».

Under 19 provinciale (Roma, girone A) - XV giornata

Largo successo fuori casa per Ginestra, che travolge 4-0 il Velinia grazie alla doppietta di Ippoliti e al gol di Angelini che si aggiungono ad un'autorete avversaria.

Vittoria di grande personalità per Fiamignano Equicola, che supera 4-3 un'Accademia Calcio Sabina fortemente rimaneggiata a causa di infortuni e indisponibilità. Per i vincitori, gol di Orlandi, Rughetti, Islami e Angelini, mentre dall'altra parte i biancoazzurri vanno a segno con Giovanni Antonini (2) e Polioni.

Pesante debacle, invece, per Passo Corese che, in assenza di 9 giocatori, non riesce ad evitare il 7-0 rifilato dal Tor Lupara.

Prima Porta Saxa Rubra - Mentana 0-1

Futbol Montesacro - Pro Fiano 2-0

Città di Fiano - Santa Lucia 0-9

Classifica

Santa Lucia 33; Tor Lupara, Futbol Montesacro 29; Accademia Calcio Sabina 28; Prima Porta Saxa Rubra 25; Pro Fiano 20; Ginestra 13; Città di Fiano 12; Passo Corese 7; Fiamignano Equicola 6; Velinia 1

Le decisioni del giudice sportivo nell'U19 provinciale

In merito alle due gare del quattordicesimo turno in cui sono scoppiati parapiglia, mentre l'Accademia Calcio Sabina ottiene ufficialmente la vittoria per 3-0 del match contro Città di Fiano, Ginestra dovrà rigiocare a data da destinarsi la sfida casalinga con Prima Porta Saxa Rubra per il fatto che "al 20° del 2° tempo l'arbitro decideva di sospendere la gara per una rissa generale e per aver subito minacce da una persona non identificata entrata sul terreno di giuoco".