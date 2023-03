U19: Cantalice espugna il campo del Wospac Italy, Ginestra vince il recupero con la Valle del Peschiera. Risultati e commenti

RIETI – Terminato un nuovo weekend calcistico, è tempo di fare il punto sui risultati delle formazioni reatine impegnate nei campionati Under 19. A livello regionale vittoria netta in trasferta per Cantalice e sconfitta casalinga per l’Alba Sant’Elia, mentre per il torneo provinciale, che riprenderà ufficialmente nel fine settimana in arrivo con la penultima giornata, Ginestra si è aggiudicata il recupero con la Valle del Peschiera.

Under 19 regionale B (girone B) – XIX giornata

Ottimo successo per Cantalice (sesto a 29 punti), corsaro 4-1 sul difficile campo del Wospac Italy (quarto a 31) grazie alla doppietta di Giannecchini e ai gol di Volpicelli e Orusei. Partita ben giocata da entrambe le squadre, ma affrontata con maggiore intensità dalla formazione ospite che, dopo aver segnato tutte le sue reti nel primo tempo, nella ripresa ha saputo gestire con attenzione il vantaggio ottenuto. «Abbiamo iniziato il match al massimo – dichiara il mister dei vincitori Renato De Dominicis – Nella seconda frazione siamo stati bravi a difenderci dalla reazione degli avversari, cercando allo stesso tempo di creare ulteriori occasioni. Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi per la grinta e la determinazione dimostrata durante i novanta minuti. Ora concentriamoci a pieno sul recupero casalingo di dopodomani, alle 15:30, contro il Sant’Angelo Romano (24)».

Impresa fallita per l’Alba Sant’Elia, superata 2-1 in casa dall’Aurelia Antica Aurelio, seconda in classifica a quota 39 e poco distante dalla Vis Aurelia capolista a 44. Sono, invece, 5 i punti della compagine reatina che, nonostante il distacco già di 6 lunghezze dalla penultima, farà di tutto per ottenere anche quest’anno la salvezza. A sette giornate dalla fine, l’obiettivo è giocarsi tutto nuovamente ai playout ma, per farlo, sarà fondamentale abbandonare la posizione di fanalino di coda che comporta la retrocessione automatica nel torneo provinciale.

Under 19 provinciale (Rieti) – recupero XVI giornata

Vittoria importante per Ginestra, reduce da un 4-1 casalingo rifilato ad una Valle del Peschiera a segno con Maioli. Buona prestazione dei padroni di casa contro un avversario sicuramente sfortunato che, oltre ad aver sbagliato un calcio di rigore, ha anche colpito una traversa. Da registrare l’ottima partita del portiere sabino Lazzarini che, schierato in attacco, ha realizzato una doppietta che si è sommata alle altre due reti decisive di Tulli e Serafini.

«Nonostante fossimo ancora una volta rimaneggiati, abbiamo ottenuto un successo prezioso – afferma l’allenatore del Ginestra Alexandro Zossolo – Faccio i complimenti a Lazzarini per la splendida prova in un ruolo diverso dall’ordinario, così come mi congratulo con il resto del mio gruppo per il giusto carattere dimostrato sul terreno di gioco».

«Dispiace per questa sconfitta, che è arrivata contro un avversario che possiede una serie di individualità da categoria superiore – replica il tecnico della Valle del Peschiera Gabriele D’Orazio – Dopo aver incassato l’1-0, abbiamo subito il raddoppio su un evidente fuorigioco, ma non ci siamo comunque arresi e abbiamo continuato a creare varie opportunità da rete. Il successivo 4-1 ci ha tagliato abbastanza le gambe, ma è stato bello vedere la reazione della squadra che ha accorciato le distanze con un pregevole tiro a giro. Se i ragazzi riuscissero ad analizzare con lucidità i progressi fatti finora, sono convinto che guarderebbero al futuro con occhi diversi. Nel frattempo, li ringrazio per il costante impegno non solo in ogni partita, ma anche durante gli allenamenti».

Classifica aggiornata

Passo Corese 36

Accademia Calcio Sabina 35

Monterotondo 1935: 30

Amatrice 28

Pro Fiano 26

Poggio Mirteto 25

Ginestra 21

Mentana 2019: 12

Valle del Peschiera 10

Brictense 9