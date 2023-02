U19 regionale, ko per Cantalice e Alba Sant’Elia. Accademia Sabina in vetta e vincitrice come Amatrice. Risultati e commenti

RIETI - Trascorso un nuovo fine settimana calcistico, siamo pronti a fare il punto sulle gare dei campionati Under 19 che negli scorsi cinque giorni hanno coinvolto le formazioni reatine. In ambito regionale arrivano due ko per Cantalice e Alba Sant’Elia, mentre nei due recuperi previsti a livello provinciale l’Accademia Sabina sale al comando dopo aver vinto mercoledì scorso contro Ginestra, poi battuta sabato pomeriggio anche da Amatrice.

Under 19 regionale (girone B) – XVI giornata

Nonostante il gol di Volpicelli, Cantalice esce sconfitto 3-1 dalla sfida casalinga di sabato pomeriggio contro l’Athletic Soccer Academy (ottavo a 24 punti). A seguito di questo risultato, la formazione biancorossa rimane in quartultima posizione con 20 punti condivisi insieme al Fidene e allo stesso tempo con una buona distanza dalle ultime tre della classe, cioè Palombara (12), Castelverde (9) e Alba Sant’Elia (3). «Faccio comunque i complimenti ai ragazzi per la buona prestazione – dichiara il tecnico cantaliciano Renato De Dominicis – Peccato che l’incontro sia stato condizionato da scelte poco comprensibili da parte dell’arbitro».

Ed è proprio fra Palombara e Alba Sant’Elia che, sempre due giorni fa, si è svolta l’altra partita del torneo di nostro interesse, con i romani che alla fine hanno prevalso con un netto 5-0. Scontro salvezza che ha complicato la situazione di classifica degli ospiti, che proveranno ad uscire dal tunnel nel match casalingo di sabato 4 marzo contro il Circolo Canottieri Roma (sesti a 25).

Under 19 provinciale (Rieti) – recuperi X e XI giornata

Cominciamo dalla gara di mercoledì scorso tra Ginestra e Accademia Sabina, vinta 2-1 dagli ospiti grazie ad una doppietta di Antonini che ha reso vano il gol avversario di Angeloni. Con questo successo, arrivato dopo una partita giocata un po’ sottotono, i biancoazzurri salgono al comando della classifica con 32 punti e un distacco di due lunghezze dal Passo Corese. «Abbiamo approcciato alla partita in modo sbagliato – afferma il mister dell’Accademia Sabina Daniele Valenti – Tuttavia, siamo stati bravi a concretizzare le poche occasioni avute e a chiudere la prima frazione sul 2-0. Nella ripresa siamo andati complessivamente un po’ meglio, ma la prestazione non è stata all’altezza delle nostre possibilità. Con la consapevolezza che tutte le sfide non si possano giocare bene, ci teniamo stretto il primo posto, cercando di fare il possibile per consolidarlo fino alla fine del torneo».

Spostando di nuovo la nostra attenzione a sabato, registriamo un ulteriore ko per Ginestra, superata 4-0 in trasferta da Amatrice nel recupero dell’undicesima giornata. Per i vincitori, al momento quarti e autori di una buonissima gara, reti di Rastelli, Lofiego, Fabian e Sangiorgi. «A mio avviso, partita perfetta, anche se il punteggio finale è maturato negli ultimi quindici minuti – spiega l’allenatore amatriciano Piero Lunari – Bella vittoria, preziosa per il nostro morale e per affrontare con convinzione i prossimi impegni».

Dopo la settimana di stop appena trascorsa che è stata dedicata esclusivamente a due delle tre partite ancora da giocare, il campionato riprenderà ufficialmente tra sabato e domenica con la quindicesima giornata. Il recupero mancante, che coinvolgerà Amatrice e Poggio Mirteto, riguarderà il tredicesimo turno e andrà in scena mercoledì 8 marzo alle 16:00.

Classifica aggiornata

Accademia Calcio Sabina 32

Passo Corese 30

Monterotondo 1935: 27

Amatrice 25

Pro Fiano 23

Ginestra 18

Poggio Mirteto 16

Mentana 2019: 12

Valle del Peschiera 10

Brictense 6