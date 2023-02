U19: ancora un rinvio casalingo per Cantalice, Passo Corese tiene stretta la vetta. Risultati e commenti

RIETI - Archiviato un nuovo fine settimana calcistico, riepiloghiamo insieme i risultati dei campionati Under 19 che coinvolgono le formazioni reatine.

Prima di concentrarci nel dettaglio sulle gare della tredicesima giornata del torneo provinciale, volgiamo l'attenzione sul quattordicesimo turno della competizione regionale B (girone B) dove, oltre all'ennesimo ko dell'Alba Sant'Elia (ultima a 3 punti) che è stata travolta 8-0 in trasferta dalla Vis Aurelia capolista (35), si registra il rinvio del match fra Cantalice (undicesimo a 17) e Sant'Angelo Romano (decimo a 19). Nonostante il comunale di Cantalice sia stato inutilizzabile nelle scorse settimane a causa della neve che lo ha avvolto, all'inizio la sfida si sarebbe dovuta giocare regolarmente, ma poi l'arbitro ha deciso di rimandarla vista la presenza di ghiaccio in alcuni punti del terreno di gioco. Un po' di amarezza per le due formazioni pronte ad affrontarsi, soprattutto per i padroni di casa, che nei giorni precedenti si erano adoperati per ripulire il più possibile il campo.

Le partite dell'Under 19 provinciale reatino

Spostandoci sui diversi incontri di questo torneo, partiamo dal netto successo del Passo Corese, che conserva la vetta dopo aver travolto 6-0 gli ospiti della Valle del Peschiera. Per i bianconeri, autori fin da subito di un'ottima partita, doppiette di Mazurczyk e Melilli insieme ai gol di Rubbiani e Scagnoli. «Bella prestazione fin da subito - dichiara il tecnico Giordano Bonaventura - Ora ci aspetta lo scontro al vertice con Monterotondo dove daremo il 100 %».

«Avversari apparsi più preparati di noi sul piano tecnico e fisico - spiega il tecnico della Valle del Peschiera Gabriele D'Orazio - Il nostro approccio alla partita è stato da film horror, visto che abbiamo subito tre gol in dieci minuti, ma poi abbiamo provato a reagire, sbagliando anche un rigore. Tuttavia, i coresini hanno mostrato maggiore esperienza e ci hanno punito».

Rimane agganciato a Passo Corese il Monterotondo 1935, corsaro 4-1 sul campo di un Mentana 2019 a segno con Pelliccioni. Molta intensità da parte degli eretini, vincitori grazie alla doppietta di Teodori e ai gol di Kheder e Ioannilli. «Derby molto sentito per noi su un terreno di gioco difficile - afferma l'allenatore degli ospiti Massimo Malizia - Match che comunque non è mai stato in discussione e per il quale voglio complimentarmi con i miei ragazzi. Dopo un breve periodo abbastanza buio, ci siamo ripresi e siamo pronti a scontrarci alla pari con Passo Corese».

«Nel primo tempo siamo rimasti piuttosto in partita, ma nella ripresa gli avversari hanno saputo dilagare – racconta il mister del Mentana 2019 Tommaso Eusepi – Speriamo di rifarci contro Ginestra, l’atteggiamento che ho visto è stato quello giusto».

Gara complessa tra Brictense e Accademia Sabina, con gli ospiti, terzi a -1 dalla vetta, che alla fine hanno prevalso 3-2 sui padroni di casa, a segno con Cami e Luzi. Per i biancoazzurri, invece, reti decisive di Farinelli, Polioni e Antonini. «Sfida tosta su un campo dove sono state fermate altre formazioni di alta classifica – confessa il tecnico dell’Accademia Daniele Valenti – In questa occasione avevamo poi anche diverse assenze, ma i ragazzi sono stati bravi a trovare una soluzione alle difficoltà di gioco vissute. Congratulazioni agli avversari per la grande partita e complimenti ai miei uomini per il loro carattere».

«Bella partita da parte nostra, nella quale siamo andati anche in vantaggio 2-1 – spiega il mister della Brictense Marco Travisani – In seguito siamo rimasti in dieci, subendo l’amara rimonta. Non capisco, però, perché ci sia stato annullato dall’arbitro il gol del 3-2».

Infine, ricordando che Amatrice-Poggio Mirteto è stata rinviata all’8 marzo per neve sul campo di gioco, una Pro Fiano travolgente si è imposta 6-0 sul Ginestra grazie ad un’autorete e ai gol di Cala, Lanzoni, Pagliuca, Maggi e Bonacasata. «La squadra è stata perfetta e ha confermato quanto di buono si era visto con Monterotondo – dichiara l’allenatore romano Andrea Merloni – Ora siamo carichi per affrontare al massimo l’Accademia Sabina in uno scontro che ci può riavvicinare ai piani più alti della classifica.

«Gara in cui ci siamo presentati in dodici e quindi con molte defezioni – spiega il tecnico del Ginestra Alexandro Zossolo – I ragazzi hanno fatto il possibile e hanno mantenuto un atteggiamento corretto anche quando, per oltre 30 minuti, siamo rimasti in dieci, visto che il capitano è dovuto uscire per infortunio. Andiamo avanti senza timore».

Classifica aggiornata

Passo Corese, Monterotondo 27

Accademia Calcio Sabina 26

Pro Fiano 20

Amatrice 19

Ginestra 18

Poggio Mirteto 13

Valle del Peschiera 10

Mentana 2019: 9

Brictense 6