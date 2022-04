U19: ampio successo per Cantalice. Parapiglia in campo: sospese le gare di Accademia Sabina e Ginestra

RIETI - Si sono concluse nel weekend le gare dei campionati Under 19 regionale B e Under 19 provinciale. Ripercorriamo insieme i risultati delle squadre reatine coinvolte nei due tornei, uno dei quali è stato caratterizzato da un paio di match con episodi spiacevoli.

Under 19 regionale B (girone B)

Tra le mura amiche, un ottimo Cantalice (settimo a 32 punti) travolge 5-0 Guidonia (fanalino di coda a quota 6). Bellissima prestazione per De Dominicis, autore di 4 reti che si sommano al gol di Altrim. «Dopo un primo tempo poco convincente che si è concluso sullo 0-0 - afferma il tecnico biancorosso, Renato De Dominicis - nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento, dimostrando carattere e grande cattiveria agonistica. Complimenti a tutto il mio gruppo».

Ancora un brutto ko per l'Alba Sant'Elia (al penultimo posto con 8 punti), superata 4-0 in trasferta da Fiano Romano (quarto a 41). «Contro una squadra molto ben attrezzata, abbiamo provato a fare la nostra partita - afferma l'allenatore degli sconfitti, Antonio Pilati - ma purtroppo, essendoci presentati senza giocatori in panchina, a lungo andare abbiamo subito la forza degli avversari. Archiviamo subito questo risultato e pensiamo alla prossima gara per cercare di toccare sempre più da vicino l'obiettivo salvezza».

Infine, si registra un ulteriore risultato negativo per Poggio Mirteto (terzultimo a 9), piegato 3-0 dai padroni di casa del Circolo Canottieri Roma (terzi a 41).

Under 19 provinciale - Roma (girone A)

Accademia Calcio Sabina - Città di Fiano 3-0: Come evidenzia il mister dei padroni di casa, Silvio Ceccarelli, i suoi ragazzi sono andati a segno con Papi, Balsamo e Giovanni Antonini in una gara piuttosto tesa, in cui, a seguito di una mischia in mezzo al campo, il portiere ospite ha anche colpito con un pugno uno dei giocatori sabini. Con 2 espulsioni per i vincitori e 5 cartellini rossi per i romani: la sfida si è conclusa in anticipo al decimo del secondo tempo, visto che gli ospiti avevano meno di 7 giocatori in campo, offrendo davvero una brutta pagina di sport.

Altra partita che ha offerto un pessimo spettacolo è stata quella tra Ginestra e Prima Porta Saxa Rubra. Il mister dei padroni di casa, Mirko Manganaro, spiega che, dopo che la sua squadra ha segnato il gol del 3-0, gli avversari hanno scatenato un parapiglia, che ha portato entrambe le formazioni ad utilizzare qualche parola di troppo. In seguito, una tifosa ospite ha invaso il terreno di gioco, impedendo il prosieguo della gara, che è stata immediatamente sospesa dall'arbitro. Ora si attendono i provvedimenti del giudice sportivo, che dovrà anche stabilire se far rigiocare la sfida o assegnare i tre punti al Ginestra.

Passo Corese - Futbol Montesacro 0-1: nonostante la sconfitta, buona prestazione per la formazione bianconera, composta da giocatori più piccoli nati negli anni 2004-2005. In questa occasione, la squadra reatina non disponeva neanche dei suoi 2 portieri, assenti causa Covid, e quindi è stata costretta ad inserire tra i pali un giocatore appartenente ad un altro ruolo.

Santa Lucia - Velinia 11-1: pesante debacle per gli antrodocani che, come ricorda mister Enzo Lippoli, sono stati obbligati a scendere in campo con molti 2006 data la convocazione di diversi ragazzi della juniores in prima squadra. Una gara sicuramente da dimenticare, con gol della bandiera firmato da Gentile.

Pro Fiano - Fiamignano Equicola 9-2: anche in questo caso, match da cancellare con rapidità per la squadra ospite, a segno con Angelini e Leonardi.

Mentana - Tor Lupara 5-3

Classifica (da cui è fuori Mentana)

Santa Lucia 30; Accademia Calcio Sabina 28; Tor Lupara, Futbol Montesacro 26; Prima Porta 25; Pro Fiano 20; Città di Fiano 12; Ginestra 10; Passo Corese 7; Fiamignano Equicola 3; Velinia 1