U19: ampia vittoria e primato solitario per l’Accademia Sabina, successi convincenti per Amatrice e Pro Fiano. Risultati e commenti

RIETI – Tanti gol hanno contraddistinto l’ottava giornata dei campionati di calcio Under 19 a livello regionale e provinciale, di scena nel fine settimana appena trascorso. Vittoria molto larga e primo posto solitario per l’Accademia Sabina, altri tre punti per Amatrice e ritorno al successo per la Pro Fiano.

Under 19 regionale (girone B)

Prima di approfondire i risultati positivi sopra menzionati, analizziamo le sconfitte delle due formazioni reatine impegnate in questa competizione. Cominciando da Cantalice, nonostante i gol di Volpicelli, Iacoboni e Giannecchini, arriva un ko casalingo per 5-3 contro la Vis Aurelia, capolista e dominatrice del torneo con 22 punti e un distacco di 8 lunghezze dall’Aurelio Antica seconda in classifica. Partita, tuttavia, ben giocata dai biancorossi, penalizzati da alcuni episodi sfavorevoli e da un po’ di sfortuna: «Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la bella prestazione contro un avversario veramente forte – dichiara l’allenatore del Cantalice Renato De Dominicis – Dopo un buon primo tempo chiuso sull’1-1, eravamo riusciti a passare in vantaggio ma, troppo concentrati a vincere l’incontro, abbiamo subito la rimonta avversaria. Poi abbiamo reagito di nuovo, ma non è bastato. Prepariamoci ad affrontare il prossimo match raccogliendo quanto di buono si è visto in questo weekend».

Sempre più in salita invece il cammino dell’Alba Sant’Elia, stavolta sconfitta 5-1 in trasferta dal Tor Lupara (sesto a quota 13). Per la formazione reatina, ancora fanalino di coda a 0 punti, gol della bandiera firmato da Alessandrini. «Bisogna avere pazienza, sono sicuro che i risultati positivi arriveranno – afferma il tecnico dell’Alba Roberto Attorre – Ci credo perché vedo la grinta e la determinazione dei ragazzi in ogni loro allenamento».

Under 19 provinciale (Rieti)

Ottima prestazione e comando della classifica per l’Accademia Calcio Sabina che, approfittando del pari del Monterotondo con Ginestra, travolge 6-0 gli ospiti della Valle del Peschiera. Per i biancoazzurri, tripletta di Antonini, doppietta di Farinelli e gol di Capogrossi. «Partita approcciata molto bene, che siamo riusciti a chiudere già dopo 30 minuti – spiega il mister dei vincitori Daniele Valenti – In seguito, mi ha fatto piacere constatare che i ragazzi abbiano giocato in maniera corale, evitando rischiose azioni individuali. Ora ci prepariamo per l’importante scontro al vertice del prossimo weekend contro Monterotondo. In questi giorni vivremo allenamenti elettrici, ma è giusto così. Sono convinto che avere pressione sia un merito e non un peso».

«Purtroppo continuiamo a faticare a presentarci in buone condizioni alle partite – aggiunge l’allenatore della Valle del Peschiera Gabriele D’Orazio – Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, tenendo conto dei possibili errori dettati dalla giovane età dei nostri ragazzi, ma se a una buona squadra fai anche dei regali, ecco che si incappa in queste giornate. Confesso che ci dispiace perché alla fine, tra occasioni create e buone trame di gioco, abbiamo disputato una buona gara».

Come anticipato, si chiude con un pareggio il big match tra Ginestra e Monterotondo 1935: il punteggio finale è 1-1, con reti rispettivamente di Angeloni e Kheder. «Primo tempo ad alta intensità agonistica in cui ritengo che siamo stati superiori – racconta il tecnico dei padroni di casa Mirko Manganaro – Al contrario, nella ripresa, gli avversari sono apparsi più agguerriti, ma noi abbiamo saputo tenergli testa, sfiorando anche il raddoppio. Sinceramente mi è sembrato un po’ dubbio il rigore che ha portato Monterotondo al pareggio e quindi credo che alla fine avremmo meritato qualcosa di più. In ogni caso, congratulazioni alla formazione romana, che è forte e ben organizzata».

«Abbiamo affrontato un’ottima squadra in un campo al limite della praticabilità per via della pioggia – commenta il mister eretino Massimo Malizia – Peccato per non aver concretizzato a pieno le diverse occasioni avute, ma complessivamente siamo stati bravi e quindi complimenti ad entrambe le compagini. Ora è il momento di concentrarsi a fondo sulla partita per il primato contro l’Accademia Sabina, dopodiché avremo la possibilità di fermarci in vista della pausa natalizia».

Quinto successo consecutivo per Amatrice che, tra le mura amiche, si impone 4-2 sul Passo Corese con una tripletta di un ispirato Lozano che si aggiunge al gol firmato da Annibaldi. Ai bianconeri non bastano le realizzazioni di Mazurczyk e Fratta. «Gara tosta contro un avversario molto valido – confessa l’allenatore amatriciano Piero Lunari – Dopo essere andati sul 2-0, ci siamo rilassati troppo e gli ospiti ne hanno approfittato per accorciare le distanze. Nella ripresa, siamo invece stati più decisi, segnando altre due reti e mettendo il risultato in cassaforte».

«Partita dominata sul piano del gioco – ribatte il mister del Passo Corese Giordano Bonaventura – Sinceramente tre gol degli avversari mi sono apparsi dubbi, visto che due erano, secondo me, in fuorigioco e l’altro è arrivato su un rigore abbastanza inesistente. Al di là di ciò, mi congratulo con il mio gruppo, a cui veramente non posso rimproverare nulla».

Vittoria casalinga anche per la Pro Fiano, reduce da un 4-1 ai danni di un Poggio Mirteto a segno con Di Giacobbe. Prestazione fin dai primi minuti convincente per la formazione romana, in gol con Palozzi, Pagliuca, Scafidi e Orfei. «Gara affrontata con carattere dall’inizio alla fine – dichiara il tecnico della Pro Fiano Andrea Merloni – Mi ha fatto piacere poter effettuare tutte le sostituzioni e vedere un ottimo gioco da parte di tutti i ragazzi scesi in campo».

«Abbiamo commesso troppi errori individuali, subendo il 3-0 già nella prima frazione – afferma l’allenatore del Poggio Mirteto Andrea Di Battista – Merito agli avversari per la bella prova».

Infine, non si è svolta per impraticabilità del terreno di gioco la sfida tra Brictense e Mentana 2019. A causa della forte pioggia abbattutasi su Montelibretti nel pomeriggio di sabato, il campo comunale si è presentato completamente allagato, spingendo l’arbitro a rimandare a data da destinarsi l’atteso derby tutto romano.

Classifica

Accademia Calcio Sabina 19

Monterotondo 1935: 17

Amatrice 15

Ginestra 12

Pro Fiano 11

Passo Corese 9

Valle del Peschiera 7

Poggio Mirteto 4

Mentana 2019: 3

Brictense 2