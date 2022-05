U19: l'Alba Sant'Elia vince il derby con Cantalice, ok Ginestra e Passo Corese

RIETI - Si chiude un altro weekend calcistico, in cui si sono giocate le gare della ventitreesima giornata del campionato Under 19 regionale B e del diciassettesimo turno dell'Under 19 provinciale. Riepiloghiamo insieme i risultati delle squadre reatine partecipanti ai due tornei.

Under 19 regionale B (girone B)

Dopo il pareggio di mercoledì scorso per 1-1 nel recupero con la Castelnuovese (22), tra le mura amiche, l'Alba Sant'Elia (terzultima a quota 12) vince 2-1 il derby contro Cantalice (settimo a 36) e ottiene tre punti importanti in ottica salvezza. Da una parte reti decisive di Aguzzi e Rossi, dall'altra gol di Creazzo.

«Gara difficile, spigolosa, che abbiamo affrontato con grande carattere - afferma il tecnico dei padroni di casa, Antonio Pilati - Sono felice per questo successo, i ragazzi ne avevano veramente bisogno. La loro costante determinazione è stata premiata».

Ko casalingo, invece, per Poggio Mirteto, ora in ultima posizione a 9 punti. Al termine dei 90 minuti, Fidene (45) si impone 2-1.

«È stata una gara sfortunata - commenta il ds sabino Alessandro Pieroncini - Abbiamo colpito due traverse e due pali, prendendo gol su due calci di rigore, uno dei quali ci è sembrato veramente insistente. Faccio i complimenti alla squadra avversaria per la grande sportività, ma allo stesso tempo ritengo che l'arbitro, molto giovane, non abbia saputo gestire la gara in maniera adeguata. Non è possibile - continua - che nelle ultime 5-6 gare che abbiamo avuto in casa ci siano stati sistematicamente arbitri che, nel dubbio, hanno deciso di fischiare sempre contro di noi. Gradiremmo, quindi, un maggior rispetto, anche perché ci stiamo giocando le nostre residue chances di salvezza».

Under 19 provinciale (Roma, girone A)

Una doppietta di Ippoliti e un gol di Tulli regalano a Ginestra sorrisi e soprattutto altri tre punti: sul campo del Fiamignano Equicola il risultato finale è 3-0.

Stesso risultato positivo per Passo Corese, che supera la Pro Fiano grazie ad una tripletta di un ispirato Scagnoli.

Fine settimana amaro, invece, per Accademia Calcio Sabina e Velinia: la prima, pur conservando il terzo posto, viene sconfitta 1-0 in casa del Tor Lupara, mentre la seconda, nonostante il gol di Acampa, viene piegata 2-1 dagli ospiti fuori classifica del Mentana.

Città di Fiano - Prima Porta Saxa Rubra 3-4

Rinviata Futbol Montesacro - Santa Lucia

Classifica

Santa Lucia 36; Tor Lupara 35; Accademia Calcio Sabina, Prima Porta Saxa Rubra 31; Futbol Montesacro 29; Pro Fiano 20; Ginestra 19; Città di Fiano 12; Passo Corese 10; Fiamignano Equicola 6; Velinia 1